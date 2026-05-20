Τον Ιούνιο τα 150 ευρώ ανά παιδί στις οικογένειες - Οι δικαιούχοι

Τον Ιούνιο «θα δοθούν τα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Σημείωσε ότι πρόκειται για έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, η οποία θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε 1.000.000 νοικοκυριά.



Είναι ένα από τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση τον Απρίλιο και αναμένεται να καλύψει περίπου το 80% των οικογενειών στην επικράτεια.

Για να το λάβουν οι δικαιούχοι, χρειάζεται απλώς να ελέγξουν ότι έχουν συμπληρώσει στην εφορία το IBAN του λογαριασμού τους στο συγκεκριμένο πεδίο.

Δικαιούχοι και κριτήρια

Δικαιούχοι είναι οικογένειες με ανήλικα παιδιά και οικογένειες με προστατευόμενα μέλη/τέκνα (π.χ. ενήλικα τέκνα με αναπηρία/ανικανότητα που παραμένουν υπό την προστασία της οικογένειας).



Ένας άγαμος με ένα παιδί και εισόδημα έως 39.000 ευρώ θα λάβει 150 ευρώ, με δύο παιδιά και εισόδημα έως 44.000 ευρώ 300 ευρώ, με τρία παιδιά και εισόδημα έως 49.000 ευρώ 450 ευρώ, ενώ για τέσσερα, πέντε και έξι ή περισσότερα παιδιά η ενίσχυση φτάνει αντίστοιχα τα 600, 750 και τουλάχιστον 900 ευρώ, με ανώτατα εισοδηματικά όρια έως 64.000 ευρώ.

Για τα έγγαμα νοικοκυριά, το όριο ξεκινά από 40.000 ευρώ για ένα παιδί (150 ευρώ), ανεβαίνει στα 45.000 ευρώ για δύο παιδιά (300 ευρώ), στα 50.000 ευρώ για τρία παιδιά (450 ευρώ), στα 55.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά (600 ευρώ), στα 60.000 ευρώ για πέντε παιδιά (750 ευρώ) και φτάνει τα 65.000 ευρώ για έξι ή περισσότερα παιδιά (900 ευρώ και άνω).



Συνολικά, δικαιούχοι είναι 975.000 νοικοκυριά από σύνολο 1,2 εκατομμυρίων, με 3,3 εκατομμύρια μέλη. Η καταβολή θα γίνει με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2025, χωρίς αίτηση, ενώ απαραίτητη είναι η δήλωση IBAN στην ΑΑΔΕ.



Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ.