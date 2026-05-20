Τόνια Σωτηροπούλου: «Μπορεί να είμαι τρομερά θλιμμένη και να ανεβάσω στο instagram κάτι πολύ όμορφο»

Η Τόνια Σωτηροπούλου ήταν καλεσμένη στο podcast «Pop Life» και αναφέρθηκε στα social media και στον τρόπο που τα διαχειρίζεται μιας και έχει συνεργασίες με brands που διαφημίζει μέσω instagram.

«Υπάρχουν ημέρες που ανοίγω το Instargam και ξέρω ότι πρέπει να ανεβάσω κάτι, το οποίο μπορεί να μην είναι συνεργασία που πρέπει να ανέβει εκείνη την ημέρα, αλλά μπορεί να έχω να ανεβάσω κάτι αρκετές ημέρες. Και σκέφτομαι για ποιο λόγο το κάνω αυτό;

Άλλες μέρες μπορεί να είμαι τρομερά θλιμμένη και αντίστοιχα ανεβάζω κάτι πολύ όμορφο. Από τη μία προφανώς και δεν είμαι αναγκασμένη να πω στον κόσμο τα εσώψυχά μου, αλλά από την άλλη όλοι ζούμε ταυτόχρονα σε ένα ψέμα και προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια μας» εξομολογήθηκε.