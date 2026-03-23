Τουρκία: Αδιανόητη δήλωση από πρώην υπουργό - «Θυσία 400.000 στρατιώτες για τον αφανισμό του Ισραήλ»

Η Τουρκία είναι διατεθειμένη να χάσει ακόμη και 400.000 στρατιώτες προκειμένου να εξαφανίσει το Ισραήλ, δήλωσε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας.



Σε μια σκληρή δήλωση κατά του Ισραήλ που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις προχώρησε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση του κυβερνώντος κόμματος στην Κωνσταντινούπολη.



Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας και βουλευτής του AKP, μιλώντας σε πρόγραμμα εορτασμού για το Μπαϊράμι στην περιοχή Γκαζιοσμάνπασα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και κατηγόρησε το Ισραήλ για επιθέσεις κατά μουσουλμανικών πληθυσμών.



Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι η Τουρκία βρίσκεται «ουσιαστικά σε γειτονία» με το Ισραήλ, τονίζοντας πως η απόσταση από την επαρχία Χατάι είναι περίπου πέντε ώρες.

Η πιο αιχμηρή τοποθέτησή του ήρθε όταν δήλωσε ότι, σε περίπτωση που το Ισραήλ επιχειρήσει αντίστοιχες ενέργειες εναντίον της Τουρκίας, η χώρα είναι διατεθειμένη να πληρώσει βαρύ τίμημα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «μπορεί να δώσουμε 300-400 χιλιάδες μάρτυρες, αλλά με τη βοήθεια του Θεού δεν θα απομείνει κράτος που να λέγεται Ισραήλ».



Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εν μέσω ήδη αυξημένης έντασης στην περιοχή και ενώ υπάρχουν φωνές στην Άγκυρα ότι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ μετά το Ιράν θα μπορούσε να είναι η Τουρκία.