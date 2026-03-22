Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν δύο κτίρια μετά από έκρηξη - Ανασύρθηκαν 7 άνθρωποι - 2 αγνοούμενοι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη μετά από κατάρρευση δυο γειτονικών κτιρίων στη συνοικία Φατίχ ύστερα από έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 9 άτομα βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία καθώς υπήρχαν αναφορές για τραυματισμένους και εγκλωβισμένους ενοίκους. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 9 ένοικοι διασώθηκαν από τα ερείπια.

Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τις επιχειρήσεις έρευνας να συνεχίζονται καθώς σύμφωνα με δηλώσεις δυο άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα χαλάσματα.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιούλ επισκέφθηκε αμέσως το σημείο της κατάρρευσης και σημείωσε μιλώντας στους δημοσιογράφους ότι «Η έκρηξη εικάζεται ότι προκλήθηκε από φυσικό αέριο. Υπήρχαν 9 άνθρωποι κάτω από τα ερείπια. 7 νοσηλεύονται και 1 έχει μεταφερθεί στα επείγοντα».