Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσαν δύο κτίρια μετά από έκρηξη - Ανασύρθηκαν 7 άνθρωποι - 2 αγνοούμενοι
Στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία αλλά και πολίτες που σκάβουν με τα χέρια στα χαλάσματα.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη μετά από κατάρρευση δυο γειτονικών κτιρίων στη συνοικία Φατίχ ύστερα από έκρηξη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 9 άτομα βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.
Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία καθώς υπήρχαν αναφορές για τραυματισμένους και εγκλωβισμένους ενοίκους. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 9 ένοικοι διασώθηκαν από τα ερείπια.
Οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τις επιχειρήσεις έρευνας να συνεχίζονται καθώς σύμφωνα με δηλώσεις δυο άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα χαλάσματα.
Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιούλ επισκέφθηκε αμέσως το σημείο της κατάρρευσης και σημείωσε μιλώντας στους δημοσιογράφους ότι «Η έκρηξη εικάζεται ότι προκλήθηκε από φυσικό αέριο. Υπήρχαν 9 άνθρωποι κάτω από τα ερείπια. 7 νοσηλεύονται και 1 έχει μεταφερθεί στα επείγοντα».