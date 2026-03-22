Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας: 3 Τούρκοι υπήκοοι μεταξύ των 7 νεκρών στη συντριβή ελικοπτέρου στο Κατάρ

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε την Κυριακή (22/3) ότι επτά άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων του Κατάρ, ενός μέλους των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και δύο τεχνικών της ASELSAN, σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου στο Κατάρ.



Το υπουργείο σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η στρατιωτική συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ συνεχίζονται αδιάλειπτα στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμφωνιών και σχεδίων.



Η δήλωση του τουρκικού ΥΠΑΜ ανέφερε ότι ένα ελικόπτερο που ανήκε στις Ένοπλες Δυνάμεις του Κατάρ, το οποίο πραγματοποιούσε εκπαιδευτικές δραστηριότητες υπό την Κοινή Διοίκηση Δυνάμεων Κατάρ-Τουρκίας, συνετρίβη στη θάλασσα το βράδυ της Παρασκευής λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας, σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα.



«Με την έναρξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, έχουν φτάσει στα συντρίμμια του ελικοπτέρου και στις σορούς των μαρτύρων μας. Στο ατύχημα, τέσσερις άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων του Κατάρ, ένας τουρκικός στρατιώτης και δύο τεχνικοί της ASELSAN έχασαν τη ζωή τους», αναφέρει η ανακοίνωση.



Πρόσθεσε ότι η ακριβής αιτία της συντριβής θα καθοριστεί μετά από έρευνα των αρχών του Κατάρ.



«Ευχόμαστε το έλεος του Αλλάχ σε όλους τους μάρτυρες που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, υπομονή στις οικογένειές τους και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, στις Ένοπλες Δυνάμεις του Κατάρ, στην ASELSAN, στο τουρκικό έθνος και στον αδελφό λαό του Κατάρ», ανέφερε το υπουργείο.

Katar’da kaza kırıma uğrayan helikopter ile ilgili açıklama.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/6TMetD35H9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2026