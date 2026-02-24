Στρατιωτικό ελικόπτερο του Ιράν συνετρίβη σε λαϊκή αγορά - Τέσσερις νεκροί
Στρατιωτικό ελικόπτερο του ιρανικού στρατού συνετρίβη σε αγορά φρούτων στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν.
Στρατιωτικό ελικόπτερο του ιρανικού στρατού συνετρίβη σε αγορά φρούτων στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος, ο συγκυβερνήτης και δύο έμποροι, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Το ελικόπτερο κατέπεσε στην πόλη Ντορτσέχ, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναφέρει το Reuters.
Ειδικοί επισημαίνουν ότι το Ιράν διαθέτει αρνητικό ιστορικό στην αεροπορική ασφάλεια, με επαναλαμβανόμενα δυστυχήματα, πολλά από τα οποία αφορούν αεροσκάφη που αποκτήθηκαν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και για τα οποία δεν υπάρχουν αυθεντικά ανταλλακτικά συντήρησης.
Την περασμένη εβδομάδα, μαχητικό αεροσκάφος F-4 αμερικανικής κατασκευής, που ανήκε στη συμβατική αεροπορία του Ιράν, συνετρίβη στην δυτική επαρχία Χαμαντάν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας από τους πιλότους.