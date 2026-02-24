«Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε»: Αιφνιδιαστικό βίντεο-κάλεσμα της CIA στους Ιρανούς μέσω Χ

Η CIA δημοσίευσε το απόγευμα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου ένα βίντεο στην περσική γλώσσα στον λογαριασμό που διατηρεί στο Χ (πρώην Twitter), απευθυνόμενο στους Ιρανούς.

Σύμφωνα με το κείμενο, ενθαρρύνει τους πολίτες του Ιράν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία δίνοντάς τους οδηγίες για τα εργαλεία περιήγησης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να διατηρήσουν την ανωνυμία αλλά και την ιδιωτικότητά τους.

«Γεια σας. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) ακούει τη φωνή σας και θέλει να σας βοηθήσει. Ακολουθούν οι απαραίτητες οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε ασφαλή εικονική επαφή μαζί μας» αναφέρει μεταξύ άλλων το βίντεο.

Όπως είναι λογικό, το μήνυμα διακινήθηκε ταχύτατα σε πλατφόρμες όπως το X και το Telegram και αποτελεί ένα ανοιχτό κάλεσμα για συνεργασία σε αντιφρονούντες Ιρανούς.

Απειλητικό SMS τρομοκράτησε τους Ιρανούς: «Περιμένετε και θα δείτε»

Νωρίτερα, ανησυχία και φόβο προκάλεσε στους Ιρανούς ένα ανώνυμο SMS που ήρθε μαζικά στα κινητά τους, εν μέσω εκατέρωθεν απειλών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι άνθρωπος της δράσης. Περιμένετε και θα δείτε», ανέφερε το μήνυμα σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

⚡️#BREAKING In Iran: Residents received "anonymous" text messages that read - "The President of the United States is a man of action, wait and see." pic.twitter.com/qPEDc9A7rB — War Monitor (@WarMonitors) February 23, 2026

Λευκός Οίκος: Προτεραιότητα των ΗΠΑ η διπλωματία

Η πρώτη επιλογή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την Τεχεράνη παραμένει πάντα η διπλωματία, όμως είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει θανατηφόρο δύναμη εάν καταστεί αναγκαίο, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του, την ώρα που ο κορυφαίος διπλωμάτης του προετοιμάζεται να ενημερώσει τους επικεφαλής του Κογκρέσου στο θέμα του Ιράν αργότερα σήμερα.



«Η πρώτη επιλογή του προέδρου Τραμπ είναι πάντα η διπλωματία. Όμως, όπως εκείνος έχει δείξει… είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη θανατηφόρο δύναμη του στρατού των ΗΠΑ εάν χρειαστεί», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ο τελικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων εδώ», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είναι προγραμματισμένο να ενημερώσει ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου, γνωστούς ως η Συμμορία των Οκτώ (Gang of Eight) στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο Ρούμπιο αναμένεται να ενημερώσει τους βουλευτές για το Ιράν, μια πηγή με γνώση του θέματος είπε στο Ρόιτερς.