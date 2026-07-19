Τουρκία: Απών ο Ερντογάν από τις εκδηλώσεις της 20ής Ιουλίου στα Κατεχόμενα

Χωρίς την παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθούν οι φετινές εκδηλώσεις της 20ής Ιουλίου στα Κατεχόμενα για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Την τουρκική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος της χώρας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος αναμένεται να μεταφέρει και το πολιτικό μήνυμα της Άγκυρας για το Κυπριακό.

Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά δημοσιεύματα, στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν επίσης Τούρκοι υπουργοί, βουλευτές και ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι. Οι ομιλίες αναμένεται να υπερβούν το επετειακό πλαίσιο, καθώς πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας για το Κυπριακό, μετά τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για επανεκκίνηση της διαδικασίας των συνομιλιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιεχόμενο των τοποθετήσεων της τουρκικής πλευράς, καθώς εκτιμάται ότι θα επαναληφθούν οι πάγιες θέσεις της Άγκυρας περί «κυρίαρχης ισότητας» και «ίσου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων. Παράλληλα, αναμένεται να γίνουν αναφορές στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ενεργειακή συνεργασία Τουρκίας–ψευδοκράτους, καθώς και στις πρόσφατες επικρίσεις της Άγκυρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Κυπριακό.

Η απουσία του Τούρκου προέδρου δεν αποτελεί πρωτοφανές γεγονός, καθώς δεν είχε παραστεί στις εκδηλώσεις της 20ής Ιουλίου ούτε το 2016 και το 2022.