Οι «μπίζνες» Τραμπ - Ερντογάν για τα F35 και οι κινήσεις της Αθήνας στο παρασκήνιο

Αναγκαία, πλην όμως όχι επαρκή.

Με αυτή τη φράση ανώτερη πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτηρίζει τη συνθήκη της ( μετά ) πώλησης του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S – 400 σε τρίτο κράτος, ώστε να ανοίξει για την Τουρκία ο δρόμος προς το πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών 5ης γενιάς F – 35.

Εξάλλου και έναντι των επίμονων δημοσιευμάτων από τη γείτονα περί επικείμενης μεταφοράς του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος σε χώρα του Κόλπου ( Κατάρ ή Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ) από το Υπουργείο Εξωτερικών συστήνουν ψυχραιμία, καθώς σε πολλές των περιπτώσεων ανάλογες διαρροές στον τουρκικό τύπο έχουν αποδειχθεί…υπεραισιόδοξες. Σε κάθε περίπτωση στην Αθήνα δεν εθελοτυφλούν.

Αντιλαμβάνονται την ισχυρή επιθυμία του προέδρου Τραμπ να κάνει μπίζνες – άλλωστε ενδεχόμενη επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F – 35 ισοδυναμεί στην πραγματικότητα με ένα θηριώδες οικονομικό deal, όπως παρατηρεί έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας – κατανοούν ότι η συγκυρία δείχνει να ευνοεί τα τουρκικά συμφέροντα, ωστόσο αντιτείνουν ότι από τις προθέσεις έως την οριστικοποίηση μίας τέτοιας συμφωνίας υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση.

Πληροφορίες του FLASH επιμένουν πως η ελληνική διπλωματία έχει εκθέσει με σαφήνεια τις εθνικές ευαισθησίες και τις ανησυχίες μας εκεί που πρέπει, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, ενώ συγκεκριμένα ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή τόσο με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο – μολονότι οι επικοινωνίες δε δημοσιοποιούνται πάντα – αλλά και με σημαίνουσες πολιτικές προσωπικότητες στην Ουάσιγκτον αλλά και αλλού.

Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν την απειλή του casus belli, αλλά και τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε για την ισορροπία της ευρύτερης περιοχής τυχόν επάνοδος της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F – 35. Οι ίδιες πηγές αφήνουν να εννοηθεί πως στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δοθεί μάχη σε επίπεδο Κογκρέσου, καθώς η ιδέα της προμήθειας της Τουρκίας με τα προηγμένα αμερικανικά μαχητικά προκαλεί ανησυχία σε ευρύτερους του ελληνοαμερικανικού λόμπι κύκλους στην Ουάσιγκτον. Σε δευτερεύοντα χρόνο και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από τις εξελίξεις θα τεθεί με ισχυρή πίεση και η ύπαρξη δεσμευτικών εγγυήσεων, ώστε τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον συμμάχου χώρας στο ΝΑΤΟ.