Τουρκία: Προφυλάκιση 178 ατόμων για «τρομοκρατία» ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της επικείμενης Συνόδου του ΝΑΤΟ, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στην προφυλάκιση 178 ατόμων με την κατηγορία της «τρομοκρατίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της Άγκυρας που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Οι εν λόγω συλλήψεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα επιχειρήσεων ενόψει της Συνόδου (7-8 Ιουλίου), στην οποία αναμένεται να δώσουν το «παρών» 32 ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, από τους συνολικά 225 ανθρώπους που προσήχθησαν, οι 178 συνελήφθησαν επίσημα, ενώ 34 αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Όπως καταγγέλλει η τουρκική ΜΚΟ Media and Law Studies Association (MLSA), ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ενεργά μέλη της κοινωνίας των πολιτών, όπως δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές και φοιτητές.

Μεταξύ των προφυλακισθέντων βρίσκονται ο Γιλντίζ Ταρ, αρχισυντάκτης του ΛΟΑΤΚΙ+ περιοδικού Kaos GL, η Εμέλ Μεμίς, καθηγήτρια Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, καθώς και ο Νεβζάτ Οζέρ, μέλος του ιδρύματος Tema.