Αντιδρούν Ελληνοαμερικανοί βουλευτές στην προτεινόμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία

Οι ελληνοαμερικανοί βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρόνις εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτεινόμενης αμερικανικής πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία.

Σε κοινή δήλωσή τους επισημαίνουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί αποσταθεροποιητική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, επικαλούμενοι τις διευρυμένες και αμφισβητούμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις της, τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου, καθώς και τη ρητορική της κατά του Ισραήλ.

Οι τέσσερις βουλευτές τονίζουν ότι η Ανατολική Μεσόγειος διαθέτει σημαντικές προοπτικές για εμπορική ανάπτυξη, ενεργειακή συνεργασία και περιφερειακή ασφάλεια, ωστόσο υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες και οι δηλώσεις της Άγκυρας υπονομεύουν αυτές τις προσπάθειες, απειλώντας βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Παράλληλα, αναφέρονται στη φιλοξενία στελεχών της Χαμάς από την Τουρκία και στο γεγονός ότι παραμένει το μοναδικό μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας τα στοιχεία αυτά ιδιαίτερα ανησυχητικά.

Οι ελληνοαμερικανοί νομοθέτες γνωστοποιούν ότι βρίσκονται ήδη σε επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την υπό εξέταση πώληση και να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, χωρίς προηγουμένως να έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις του νόμου CAATSA.