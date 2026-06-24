Αμερικανικό «δώρο» στην Τουρκία πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Προχωρούν στην πώληση κινητήρων μαχητικών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν τις διαδικασίες για την έγκριση της πώλησης κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με πηγές του Reuters που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις.

Η κίνηση θεωρείται μέρος της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να ενισχύσει τις σχέσεις με την Άγκυρα και να διατηρήσει τη συνοχή της Συμμαχίας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων. Οι κινητήρες προορίζονται να υποστηρίξουν το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, ενώ η εξέλιξη έρχεται μετά από μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

EXCLUSIVE: US to move forward with Turkey jet engine sales ahead of NATO summit, sources say https://t.co/qsPovsfPix https://t.co/qsPovsfPix — Reuters (@Reuters) June 24, 2026

Παρά την πρόοδο, η τελική υλοποίηση της συμφωνίας εξακολουθεί να εξαρτάται από τις απαιτούμενες εγκρίσεις και τις διαδικασίες που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για τις εξαγωγές αμυντικού υλικού.

Η εξέλιξη αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα ζητήματα που θα βρεθούν στο παρασκήνιο των επαφών των ηγετών στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία με την Τουρκία σε θέματα άμυνας και περιφερειακής ασφάλειας.