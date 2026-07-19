Τουρκικές βολές κατά της Ελλάδας για το κλείσιμο μειονοτικών σχολείων στη Θράκη

Σφοδρή επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με αφορμή το κλείσιμο οκτώ μειονοτικών σχολείων στη Θράκη.



Η αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων σχολείων εκπορεύεται από την πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Παιδείας για κλείσιμο συνολικά 47 δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και μειονοτικών σχολείων για το σχολικό έτος 2026-2027 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια απόφαση που πάρθηκε με βάση τα δεδομένα εγγραφών και τη γεωγραφική κατανομή του μαθητικού δυναμικού ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.



Σήμερα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Οντσού Κετσελί κάνει λόγο για ακόμη μια φορά για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη και κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάννης λόγω της απόφασης για την αναστολή λειτουργίας των οκτώ μειονοτικών δημοτικών σχολείων στη Θράκη.



«Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει ακόμη οκτώ δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης, με την αιτιολογία του ανεπαρκούς αριθμού μαθητών. Με την τελευταία αυτή απόφαση, ο αριθμός των μειονοτικών δημοτικών σχολείων μειώνεται πλέον στα 76», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Τουρκική μειονότητα»

Και συνεχίζει με αμείωτη ένταση ως εξής: «Η δημιουργία νέων εμποδίων στις εγγραφές της πρώτης τάξης στο 1ο Τουρκικό Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα των συστηματικών πρακτικών που αποσκοπούν στη σταδιακή αποδυνάμωση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις και πρακτικές συνιστούν παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης. Καλούμε εκ νέου την Ελλάδα, η οποία εξακολουθεί να αποφεύγει την εφαρμογή των αποφάσεων διεθνών δικαστηρίων που διαπιστώνουν παραβιάσεις δικαιωμάτων σε βάρος της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, καθώς και των συστάσεων των κυριότερων ευρωπαϊκών θεσμών, να ενεργήσει σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της».