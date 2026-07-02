Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρό 6χρονο παιδί που ανασύρθηκε από πισίνα στη Γιάλοβα

Aνείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου-Νέστορος, στη Μεσσηνία, όπου ένα αγόρι έξι ετών έχασε τη ζωή του, όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του gargalianoionline.gr, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη 32χρονη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διώροφη κατοικία της περιοχής. Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές, ο μικρός φέρεται να ξέφυγε από την προσοχή της, ενώ εκείνη εκτελούσε εργασίες καθαρισμού στον πρώτο όροφο του σπιτιού.

Λίγη ώρα αργότερα, η μητέρα εντόπισε το παιδί μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάνηψή του, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Το παιδί διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες να το επαναφέρουν. Ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο μετά τις 16:30.

Η 32χρονη μητέρα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του παιδιού.