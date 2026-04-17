Τραγωδία στην Ινδία: Πέθανε από ηλεκτροπληξία προσπαθώντας να διώξει μια μαϊμού
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία, όταν στην προσπάθειά του να προστατεύσει την ιδιοκτησία του από μια μαϊμού, ήρθε σε επαφή με το ηλεκτρικό δίκτυο.
Ένα σοκαριστικό περιστατικό που καταγράφηκε στην Ινδία αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο πώς μια καθημερινή κίνηση μπορεί να μετατραπεί σε θανάσιμη παγίδα. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία, όταν στην προσπάθειά του να κυνηγήσει μια μαϊμού, ήρθε σε επαφή με το ηλεκτρικό δίκτυο.
Σύμφωνα με το οπτικό υλικό από το σημείο της τραγωδίας, ο άτυχος άνδρας χρησιμοποίησε μια μακριά μεταλλική ράβδο με σκοπό να τρομάξει και να απομακρύνει το ζώο από τον χώρο του. Ωστόσο, στην προσπάθειά του να φοβίσει το ζώο, η μεταλλική ράβδος ακούμπησε σε ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης που περνούσαν πάνω από το σημείο.
Η επαφή ήταν μοιραία, καθώς ο άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία και παρά την άμεση κινητοποίηση, δεν κατάφερε να επιζήσει.