Τραγωδία στην Ινδία: Πέθανε από ηλεκτροπληξία προσπαθώντας να διώξει μια μαϊμού

Ένα σοκαριστικό περιστατικό που καταγράφηκε στην Ινδία αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο πώς μια καθημερινή κίνηση μπορεί να μετατραπεί σε θανάσιμη παγίδα. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία, όταν στην προσπάθειά του να κυνηγήσει μια μαϊμού, ήρθε σε επαφή με το ηλεκτρικό δίκτυο.

😰 Watch this: tried to chase away a monkey — burned alive



In India, a man used a long metal pole to scare the animal off his property but hit a power line.



He was electrocuted and did not survive. pic.twitter.com/z8BYMDbw5G — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό από το σημείο της τραγωδίας, ο άτυχος άνδρας χρησιμοποίησε μια μακριά μεταλλική ράβδο με σκοπό να τρομάξει και να απομακρύνει το ζώο από τον χώρο του. Ωστόσο, στην προσπάθειά του να φοβίσει το ζώο, η μεταλλική ράβδος ακούμπησε σε ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης που περνούσαν πάνω από το σημείο.

Η επαφή ήταν μοιραία, καθώς ο άνδρας υπέστη ηλεκτροπληξία και παρά την άμεση κινητοποίηση, δεν κατάφερε να επιζήσει.