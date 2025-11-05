Τραγωδία στο Κεντάκι: Αεροπλάνο προσέκρουσε σε κτήρια αεροδρομίου - Νεκροί και τραυματίες

Αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη (4/11) στο Κεντάκι των ΗΠΑ, όταν αεροσκάφος της εταιρείας UPS συγκρούστηκε σε κτήρια του αεροδρόμιου και εξερράγη, σκοτώνοντας 7 ανθρώπους.

Το αεροσκάφος, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες, λειτουργούσε από την αμερικανική εταιρεία παραδόσεων UPS και σημειώνεται πως συγκρούστηκε με πολλά κτήρια του αεροδρομίου, κατά τη διάρκεια της απογείωσής του. Οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών μπορεί να αυξηθεί, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC.

Τι αναφέρουν επίσημες πηγές

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, η πτήση 2976 της UPS, ένα μεταγωγικό αεροπλάνο, συνετρίβη κατά την απογείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λούισβιλ περίπου στις 17:15 τοπική ώρα την Τρίτη. Αναφέρεται πως εξετράπη της πορείας του από τον διάδρομο και συνετρίβη σε κοντινά κτήρια.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα κατά μήκος του διαδρόμου προσγείωσης και οι αξιωματούχοι ξεκίνησαν μια μεγάλη επιχείρηση για να σταματήσουν την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν εντολή να παραμείνουν μέσα σε αυτά λόγω φόβων για περαιτέρω εκρήξεις και ατμοσφαιρική ρύπανση ενώ σημειώνεται ότι όλες οι λειτουργίες στο αεροδρόμιο έχουν σταματήσει.

Ο τραγικός απολογισμός και η ποσότητα καυσίμου

Μέχρι τώρα, οι επίσημες Αρχές, έχουν επιβεβαιώσει επτά θανάτους αλλά έχουν προειδοποιήσει ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί ενώ παραμένει ασαφές αν τα τρία τα τρία μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροπλάνο είναι νεκρά, με διάφορες αναφορές ωστόσο να κάνουν λόγο πως μέσα στον αριθμό των νεκρών βρίσκονται και αυτοί.

Ακόμη, έντεκα άλλοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

🚨 NOW: Multiple buildings are on fire after the UPS plane crash in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/zRXppNhutL — Conservative AF (@ConsvAF) November 4, 2025

Παράλληλα, μια προκαταρκτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά οι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι είναι πολύ νωρίς για βγουν ασφαλή συμπεράσματα για το τι προκάλεσε τη συντριβή.

Αξιωματούχοι σημείωσαν, ωστόσο, ότι η τεράστια πυρκαγιά οφειλόταν στην ποσότητα καυσίμου στο αεροσκάφος, το οποίο ξεκινούσε ένα ταξίδι προς τη Χαβάη και μετέφερε 144.000 λίτρα καυσίμου.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιο φορτίο βρισκόταν στο αεροσκάφος, αν και αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι το αεροπλάνο δεν μετέφερε τίποτα που θα δημιουργούσε αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης.