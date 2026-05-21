Τραγωδία στο Μαρόκο: 4 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί από κατάρρευση κτιρίου στη Φεζ

Πανικός επικράτησε στην πόλη Φεζ του Μαρόκου τα ξημερώματα της Πέμπτης 21 Μαΐου καθώς ένα κτίριο όπου διέμεναν πολίτες κατέρρευσε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Η Φεζ, που βρίσκεται μόλις 200 χιλιόμετρα από το Ραμπάτ, είναι η πρώην πρωτεύουσα και η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη του Μαρόκου και πόλος έλξης πολλών τουριστών κατά τους θερινούς μήνες. Τον περασμένο Δεκέμβριο σημειώθηκαν αντίστοιχα περιστατικά με τον αριθμό των νεκρών να σκαρφαλώνει στους 22.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο 2M, ο αριθμός των νεκρών αρχικά αναφέρθηκε στους 11, εκδίδοντας στη συνέχεια επίσημη διόρθωση στον απολογισμό αυτό. Σύμφωνα με τις αρχές, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους που πιθανόν να έχουν παγιδευτεί στα χαλάσματα.

Συγκλονιστικά είναι και τα πλάνα που έδωσαν στη δημοσιότητα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης όπου διασώστες και κάτοικοι σκάβουν στα ερείπια δίνοντας μάχη με τον χρόνο.

Six people, including a child, were killed when a building collapsed in Fez, Morocco. pic.twitter.com/Un32tD531v — World Source News (@Worldsource24) May 21, 2026

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό ενώ οι κάτοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν προληπτικά καθώς υπάρχει ο φόβος για την κατάρρευση και άλλων κτισμάτων.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει εκ νέου ανησυχία στη Φεζ σχετικά με την κατάσταση των ευάλωτων κτιρίων, ειδικά σε πολυσύχναστες γειτονιές όπου παλαιότερες ή κακοσυντηρημένες κατασκευές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες.