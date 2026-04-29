Αγωνία για 31χρονη Βρετανίδα influencer που αγνοείται στο Μαρόκο - «Ξέμεινε από χρήματα»

Στιγμές αγωνίας βιώνει μια οικογένεια από τη Σκωτία καθώς η 31χρονη Ρέιτσελ Κερ, επίδοξη influencer και μοντέλο εξαφανίστηκε από τουριστικό θέρετρο στην πόλη Αγκαντίρ στο Μαρόκο το περασμένο Σάββατο και δεν έχει δώσει σημάδια ζωής.

Όπως ανέφερε η ξαδέλφη της, Κλερ Χιλ, το νεαρό κορίτσι είχε ξεμείνει από χρήματα και βρισκόταν σε πολύ «ευάλωτη» κατάσταση. Μάλιστα αποκάλυψε ότι η τελευταία φορά που επικοινώνησε μαζί τους ήταν όταν έφυγε από το all-inclusive κατάλυμα στο οποίο διέμενε.

«Τελευταία φορά ξέραμε ότι έμενε στο ξενοδοχείο Caribbean Village, ωστόσο μιλήσαμε το Σάββατο και έκτοτε δεν έχουμε νέα της. Το τηλέφωνό της είναι απενεργοποιημένο», έγραψε η Κλερ Χιλ σε μια σελίδα αγνοουμένων στο Facebook.

Η οικογένειά της κυκλοφορεί μια αφίσα με τρεις φωτογραφίες της νεαρής κοπέλας με μια έκκληση για βοήθεια στα αγγλικά, γαλλικά και αραβικά. «Ανησυχούμε πολύ για την ευημερία της και απευθύνουμε έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πού βρίσκεται ή με ποιον μπορεί να επικοινωνεί εκεί έξω», έγραψε η Χιλ.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η Κερ έκανε την τελευταία της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 13 Απριλίου όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία της με στενό λευκό παντελόνι με τη λεζάντα «la marinaaaaa».

Για αρκετές εβδομάδες, δημοσίευε selfies από το δωμάτιό της, καθώς και καθημερινά vlogs, στα οποία εξερευνούσε την πόλη, πήγαινε για ψώνια στα σουκ, έκανε μανικιούρ και αλληλεπιδρούσε με τους ντόπιους. «Τι υπέροχη ζωή να μπορείς να περιπλανιέσαι και να εξερευνάς μέρη στον πλανήτη μας, να γνωρίζεις νέους ανθρώπους και να μαθαίνεις νέα πράγματα», έγραψε η Ρέιτσελ αρκετές μέρες αφότου έφτασε στην πόλη.

Όπως αναφέρει η βρετανική Sun, όλα έμοιαζαν με ειδυλλιακές διακοπές μέχρι που η influencer βγήκε για πάρτι στο SMART Nightclub στο Hotel Agador. Σε αυτό το σημείο εθεάθη για τελευταία φορά με την φίλη και συνοδοιπόρο της Alexis Shaw να αναφέρει σε ανάρτηση πως «η αστυνομία εμπλέκεται, καθώς αγνοείται εδώ και μια εβδομάδα... της τελείωσαν εντελώς τα χρήματα την Παρασκευή» και προσέθεσε ότι η φίλη της επρόκειτο να ταξιδέψει στη Σκωτία πριν από δύο εβδομάδες, αλλά είχε αποφασίσει να παρατείνει τις διακοπές της στο Αγκαντίρ.