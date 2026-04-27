Πέθανε στη γέννα η influencer που είχε γίνει viral για τον γάμο των 500 δολαρίων

Μια ιστορία που πριν από λίγα χρόνια είχε συγκινήσει για την απλότητά της, επιστρέφει σήμερα με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα. Η Kiara Brokenbrough, influencer από τη Νότια Καλιφόρνια, η οποία έγινε viral το 2022 για τον οικονομικό της γάμο αξίας μόλις 500 δολαρίων, πέθανε σε ηλικία 32 ετών κατά τη διάρκεια της γέννας.

Η ίδια είχε τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας όταν επέλεξε να παντρευτεί φορώντας νυφικό αξίας 47 δολαρίων, αποδεικνύοντας ότι μια σημαντική στιγμή ζωής δεν χρειάζεται πολυτέλεια για να είναι ξεχωριστή. Η ιστορία της είχε τότε αγγίξει χιλιάδες χρήστες στα social media, που έβλεπαν στον γάμο της μια επιστροφή στην ουσία.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, η Kiara Brokenbrough πέθανε λόγω επιπλοκών κατά τη γέννηση του γιου της. Μέχρι στιγμής, το Γραφείο Ιατροδικαστή της Δυτικής Βιρτζίνια δεν έχει ανακοινώσει την επίσημη αιτία θανάτου, όπως αναφέρει η New York Post.

Η οικογένεια βρισκόταν σε διαδικασία μετακόμισης πίσω στο Λος Άντζελες, όταν σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ παραμένει ασαφές αν ο θάνατός της οδήγησε σε πρόωρο τοκετό ή αν επιπλοκές της πρόωρης γέννησης συνέβαλαν στην κατάληξη.

Ο σύζυγός της, Joel Brokenbrough, επιβεβαίωσε τον θάνατό της μέσω ανάρτησης στα social media στις 13 Απριλίου, γράφοντας: «Η όμορφη, πιστή και αφοσιωμένη σύζυγός μου έφυγε για να βρίσκεται στην αγκαλιά του Θεού».

Το νεογέννητο αγοράκι τους, που γεννήθηκε πρόωρα και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, παρουσιάζει, σύμφωνα με την οικογένεια, «εντυπωσιακή πρόοδο».

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης, προκειμένου να στηριχθεί ο σύζυγος και το παιδί. Μέχρι στιγμής, το ποσό που έχει συγκεντρωθεί ξεπερνά τα 120.000 δολάρια, πλησιάζοντας τον στόχο των 150.000.

«Αυτή η τραγωδία έχει συντρίψει τον Joel. Θα χρειαστεί στήριξη σε κάθε επίπεδο - σωματικό, ψυχικό και οικονομικό», αναφέρει η οικογένεια, περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει ως πατέρας ενός πρόωρου βρέφους, έχοντας ταυτόχρονα να διαχειριστεί την απώλεια της συζύγου του.

Το ζευγάρι τράβηξε την προσοχή στον γάμο τους, αξίας 500 δολαρίων, πριν από τέσσερα χρόνια. Η Kiara επέλεξε την περιοχή Angeles Crest Highway για το γραφικό περιβάλλον του γάμου και διατήρησε τη λίστα των καλεσμένων μικρή - περίπου 30 με 40 άτομα.

Βασίστηκαν στην υποστήριξη φίλων και συγγενών, με το μεγαλύτερο κόστος τους να είναι μια αψίδα αξίας 200 δολαρίων, ενώ οι καλεσμένοι κάλυψαν οι ίδιοι το φαγητό και τα ποτά τους σε μια χαλαρή δεξίωση. Το κοστούμι του γαμπρού κόστισε περίπου 100 δολάρια.