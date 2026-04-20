Νεκρή 38χρονη influencer σε αγώνα τριάθλου - Η Mara Flavia πνίγηκε στη διάρκεια της κολύμβησης

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ένας αγώνας που για χιλιάδες αθλητές αποτελεί όνειρο ζωής μετατράπηκε σε σκηνή πανικού.



«Βυθίστηκε. Ακριβώς εδώ, μπροστά μας». Αυτή είναι η φράση που επαναλαμβάνουν οι αυτόπτες μάρτυρες για τη στιγμή που η 38χρονη Mara Flavia εξαφανίστηκε κάτω από την επιφάνεια της λίμνης Woodlands, στο Τέξας, κατά τη διάρκεια του αγώνα τριάθλου Ironman.



Η Βραζιλιάνα influencer, με περισσότερους από 60.000 ακόλουθους στα social media, συμμετείχε στον εμβληματικό αγώνα αντοχής των 225 χιλιομέτρων (περίπου 4 χιλιόμετρα κολύμβηση, 180 χιλιόμετρα ποδηλασία και 42 χιλιόμετρα αγώνα δρόμου), έναν από τους πιο απαιτητικούς στον κόσμο. Αλλά δεν κατάφερε ποτέ να τον ολοκληρώσει.



Το όνειρο του Ironman

Η εκκίνηση για τον επαγγελματικό αγώνα των γυναικών δόθηκε στις 6:31 το πρωί. Το πρώτο σκέλος -κολύμβηση σε ανοιχτά νερά- θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα του αγώνα, καθώς εκατοντάδες αθλητές βρίσκονται ταυτόχρονα στο νερό.

Λίγο μετά την έναρξη, η Flavia χάθηκε από το οπτικό πεδίο των υπολοίπων.



Οι πρώτες κλήσεις στις Αρχές άρχισαν να καταγράφονται ήδη από τις 7:00 π.μ., ενώ περίπου στις 7:30 υπήρξε επίσημη ειδοποίηση για «αγνοούμενη κολυμβήτρια». Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια αγωνιώδης επιχείρηση εντοπισμού.



Τρεις ώρες αγωνίας



Χρειάστηκαν σχεδόν τρεις ώρες για να εντοπιστεί η Mara Flavia. Η 38χρονη ανασύρθηκε από το νερό λίγο μετά τις 9:30 το πρωί, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι το σώμα της βρισκόταν σε βάθος περίπου τριών μέτρων.



Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στην όχθη της λίμνης.



Σε επίσημη ανακοίνωση, το γραφείο του σερίφη επιβεβαίωσε ότι «πνίγηκε κατά τη διάρκεια του σκέλους της κολύμβησης», ενώ η υπόθεση διερευνάται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.



«Έψαχνα μέχρι να τη βρω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία



Ανάμεσα σε εκείνους που έπεσαν στο νερό για να βοηθήσουν ήταν και ένας εθελοντής, ο οποίος περιέγραψε με λεπτομέρειες τις δραματικές στιγμές.

Βούτηξε ξανά και ξανά, όπως είπε, «μέχρι που έχασε το μέτρημα».



Σε μία από τις προσπάθειες ένιωσε το σώμα της με το πόδι του.



«Ήταν εκεί. Δεν μπορώ να περιγράψω πώς ήταν αυτό το συναίσθημα. Ξαναβούτηξα. Και ξανά. Πίστευα ότι θα την πιάσω και θα την βγάλω ζωντανή», ανέφερε.



Όπως παραδέχεται, εκείνη τη στιγμή δεν είχε συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο ούτε το ενδεχόμενο να ήταν ήδη αργά.



Το σοκ των αθλητών: «Την είδα να χάνεται»



Η τραγική απώλεια σημάδεψε και άλλους συμμετέχοντες, όπως σημειώνει η New York Post.

Ένας έμπειρος αθλητής, σύμφωνα με τη μαρτυρία, κρατιόταν από ένα καγιάκ σε κατάσταση σοκ, με το βλέμμα χαμένο - «είχε μόλις δει κάποιον να χάνεται κάτω από το νερό».



Η ένταση, ο συνωστισμός και η φύση του αγώνα κάνουν το πρώτο σκέλος του Ironman ένα από τα πιο απαιτητικά αγωνίσματα στον πλανήτη, ακόμη και για έμπειρους αθλητές.



Ποια ήταν η Mara Flavia



Η Mara Flavia δεν ήταν απλώς μία συμμετέχουσα. Για τους ανθρώπους που την ακολουθούσαν, αποτελούσε πηγή έμπνευσης.

Ο εθελοντής που συμμετείχε στην προσπάθεια διάσωσης έκλεισε τη μαρτυρία του με λόγια που αποτυπώνουν το βάρος της απώλειας: «Κυνηγούσε κάτι που οι περισσότεροι απλώς ονειρεύονται να ολοκληρώσουν. Ήταν εκεί. Το ζούσε».



Και απευθυνόμενος στην οικογένειά της, είπε: «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Λυπάμαι βαθιά που δεν ήταν αρκετό. Θα μείνει για πάντα μαζί μου».



Η Mara, η οποία γεννήθηκε στο Σάο Πάολο, ξεκίνησε να εργάζεται ως ραδιοφωνική παρουσιάστρια, αλλά πριν από λίγο καιρό ξεκίνησε να εργάζεται περιστασιακά ως DJ.



Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η ίδια είπε στους ακολούθους της στο Instagram πώς έγινε τριαθλήτρια πριν από σχεδόν οκτώ χρόνια, αφού διαγνώστηκε με ένα πρόβλημα υγείας , λέγοντας: «Είδα έναν τρόπο να ξαναγεννηθώ, ο Θεός και ο αθλητισμός».



Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων της στην αμερικανική Sun: «Η Mara ήταν μια καταξιωμένη τριαθλήτρια, κατακτώντας την τρίτη θέση στο Τρίαθλο της Μπραζίλια και κερδίζοντας δύο παγκόσμιες προκρίσεις για το Ironman 70.3».



Ο φίλος της, Luis Taveira, υπαινίχθηκε ότι η Mara είχε προβλήματα υγείας, παρόλο που η αιτία θανάτου της δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.



«Ήταν άρρωστη πριν από το ταξίδι, δεν ήταν καλά», είπε.



«Μιλήσαμε με τη σύζυγό μου και της είπαμε ότι ήταν πολύ αδύναμη για αυτόν τον αγώνα, αν και πριν από μερικές μέρες, όταν της μιλήσαμε, επέμεινε ότι ήταν καλά».



«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι συνέβη».