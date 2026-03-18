Τουρκία: Θρίλερ με νεκρή 27χρονη influencer - Στο «μικροσκόπιο» ηθοποιός που την είδε τελευταίος

Νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της εντοπίστηκε από την αστυνομία μια διάσημη Τουρκάλα influencer έπειτα από έκκληση της οικογένειάς της προς τις αρχές, όταν εκείνη σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η σορός της 27χρονης Αϊσεγκιούλ Ερασλάν βρέθηκε στο σπίτι της στο Καγκιθάνε. Οι οικείοι της ανησύχησαν έντονα όταν δεν έδινε σημεία ζωής και δεν άνοιγε την πόρτα, με αποτέλεσμα να καλέσουν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ιατροδικαστής, ο οποίος, μετά από επιτόπια εξέταση, διαπίστωσε τον θάνατό της.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η νεαρή γυναίκα είχε επιστρέψει από ταξίδι στην Αίγυπτο στις 11 Μαρτίου. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τη στιγμή που εισέρχεται στο διαμέρισμά της κρατώντας μια βαλίτσα, στοιχείο που επιβεβαιώνει την επιστροφή της.

Στο «μικροσκόπιο» διάσημος ηθοποιός που την είδε τελευταίος

Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Sözcü, περίπου μία ώρα πριν τον θάνατό της, φέρεται να την επισκέφθηκε ο Τούρκος ηθοποιός Σουνάι Κουρτουλούς, γεγονός που τον έθεσε στο επίκεντρο της έρευνας ως το τελευταίο άτομο που την είδε ζωντανή.

Ο ηθοποιός προσήχθη για ανάκριση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, όπως μεταδίδει η Cumhuriyet. Οι συνήγοροί του διευκρίνισαν ότι εξετάστηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο της έρευνας και ότι από την αρχή συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες καταθέσεις. Τόνισαν επίσης ότι δεν βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή που σημειώθηκε το περιστατικό. Σε ανακοίνωσή τους εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο της Αϊσεγκιούλ Ερασλάν, απευθύνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συγγενείς και τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα στο διαμέρισμα από ομάδες εγκληματολογικών ερευνών και τον εισαγγελέα. Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, η σορός της 27χρονης μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, λίγο πριν τον θάνατό της, η influencer είχε κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έντονα φορτισμένο περιεχόμενο, γράφοντας: «Θα υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να μοιραστώ, πράγματα που δεν γνωρίζετε, πράγματα που δεν σας έχω πει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήμουν πολύ καλός άνθρωπος. Δεν έκανα ποτέ κακό σε κανέναν».

Παράλληλα, φίλος της φέρεται να κατέθεσε στις αρχές ότι η νεαρή γυναίκα είχε επιχειρήσει στο παρελθόν δύο φορές να αυτοκτονήσει, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.