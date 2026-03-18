Φρίκη με τη δολοφονία γνωστής influencer: Ίσως ήταν ζωντανή όταν την έθαψε με βαλίτσα ο πρώην της

Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία γύρω από τη δολοφονία της Αυστριακής beauty influencer Στεφανί Πίπερ, καθώς η αστυνομία εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να θάφτηκε ζωντανή μέσα σε μια βαλίτσα από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία.

Ο 31χρονος Πάτρικ Μ. φέρεται να σκότωσε τη 32χρονη Πίπερ στα τέλη Νοεμβρίου, έπειτα από καβγά στο σπίτι της στο Γκρατς της Αυστρίας. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, παραδέχθηκε πως την έπνιξε, την τοποθέτησε σε μια μεγάλη βαλίτσα και την έθαψε σε δασική περιοχή στη Σλοβενία, αναφέρει η DailyMail.

Ίσως ήταν ζωντανή όταν θάφτηκε

Αρχικά, οι αρχές πίστευαν ότι η Πίπερ είχε πεθάνει πριν μεταφερθεί. Όμως νέα στοιχεία ανατρέπουν τα πάντα.

Η ιατροδικαστική έκθεση εντόπισε σοβαρές κακώσεις στον λαιμό, συμβατές με στραγγαλισμό, καθώς και πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο. Ωστόσο, οι ειδικοί δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τον χρόνο θανάτου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η νεαρή γυναίκα να ήταν απλώς αναίσθητη όταν την έβαλε μέσα στη βαλίτσα και να πέθανε αργότερα.

Ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Γκρατς, Δρ. Κρίστιαν Κρόσλ, δήλωσε στη γερμανική BILD: «Η νεκροψία δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τον χρόνο θανάτου. Είναι απολύτως πιθανό να ήταν ακόμη ζωντανή όταν μπήκε στη βαλίτσα.»

«Οδήγησε για ώρες με το σώμα της» - Τα αλλεπάλληλα σημεία ταφής

Ο δράστης φέρεται να οδήγησε για ώρες έχοντας μαζί του το σώμα της πριν το στριμώξει σε μια τιρκουάζ βαλίτσα – την ίδια που χρησιμοποιούσε η influencer για τις επαγγελματικές της μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, αρχικά την έθαψε στον κήπο της γιαγιάς του στο χωριό Τρνίτσε, λίγες ημέρες μετά, επέστρεψε, ξέθαψε το πτώμα και το μετέφερε σε απομονωμένη δασική περιοχή στη Σλοβενία.

Η Πίπερ εθεάθη για τελευταία φορά σε μια γιορτινή συγκέντρωση. Η εξαφάνισή της έγινε αντιληπτή όταν δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη φωτογράφιση.

Φίλοι της ανησύχησαν και ειδοποίησαν τις αρχές, ενώ ο σκύλος της, ο Γκόλντεν Ριτρίβερ «Μάρλοου», βρέθηκε μόνος στο διαμέρισμα.

Η αστυνομία εντόπισε το τηλέφωνό της πεταμένο σε θάμνους κοντά στο σπίτι της, ενώ γείτονες ανέφεραν «δυνατούς θορύβους» το πρωί της εξαφάνισης.

Συγκλονίζουν και τα τελευταία μηνύματά της σε φίλη: «Υπάρχει ένας περίεργος στον διάδρομο… μια σκοτεινή φιγούρα», έγραψε σε WhatsApp, λίγα λεπτά πριν εξαφανιστεί.

Η σύλληψη στη Σλοβενία

Ο πρώην σύντροφός της συνελήφθη τελικά στη Σλοβενία. Οι αρχές τον βρήκαν δίπλα σε ένα καμένο κόκκινο Volkswagen Golf στο πάρκινγκ του καζίνο Mond, στο Σέντιλ.

Το αυτοκίνητο είχε τυλιχθεί στις φλόγες και ο ίδιος δεν έδωσε καμία εξήγηση για το περιστατικό. Οι αυστριακές αρχές έχουν ζητήσει την έκδοσή του.

«Βοηθήστε με να βρω την κόρη μου»

Η μητέρα της, Τσίλα Λέγκενσταϊν, είχε απευθύνει δραματική έκκληση όταν οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη. «Η κόρη μου αγνοείται από το πρωί της Κυριακής. Κάθε πληροφορία θα ανταμειφθεί οικονομικά. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με».

Ο Πάτρικ Μ. εκπροσωπείται από την διαβόητη δικηγόρο Άστριντ Βάγκνερ, γνωστή για τη συμμετοχή της στην υπεράσπιση του παιδοβιαστή-τέρατος Γιόζεφ Φριτζλ.

Σε δήλωσή της, ανέφερε ότι ο πελάτης της είναι «ψυχολογικά κατεστραμμένος», ότι «αγαπούσε απεριόριστα» την Πίπερ και ότι το έγκλημα συνέβη έπειτα από έντονο καβγά.