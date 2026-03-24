Ο YouTuber δολοφόνος που πίστεψε ότι ένα fake livestream θα τον γλίτωνε από τη δικαιοσύνη

Ψυχρός, μεθοδικός και σχεδόν κινηματογραφικά παράλογος. Αν το σχέδιο του Stephen McCullagh παρουσιαζόταν ως σενάριο video game, ίσως να απορριπτόταν ως υπερβολικό. Κι όμως, ήταν απολύτως αληθινό. Ο 36χρονος YouTuber ωστόσο, καταδικάστηκε τελικά για τη δολοφονία της συντρόφου του, που ήταν έγκυος 15 εβδομάδων.

Από την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο το 2023, οι Αρχές ήταν πεπεισμένες ότι ο content creator δεν είχε απλώς δολοφονήσει τη σύντροφό του, Natalie McNally, αλλά είχε στήσει και ένα περίτεχνο άλλοθι για να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη.



Ένα άλλοθι που βασιζόταν σε ένα… YouTube livestream.



Το «live» που δεν ήταν ποτέ ζωντανό



Στις 18 Δεκεμβρίου 2022, ο McCullagh ενημέρωσε τους δεκάδες χιλιάδες subscribers του ότι θα έκανε live streaming gaming στο YouTube. Ο τίτλος: Violent Night.

Στο βίντεο, εμφανίζεται να παίζει παιχνίδια όπως το Grand Theft Auto: Vice City, να πίνει, να ατμίζει και να σχολιάζει - όπως κάθε άλλος streamer.



Μόνο που υπήρχε μια «λεπτομέρεια». Είπε στο κοινό του ότι δεν μπορούσε να απαντήσει στα σχόλια λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Στην πραγματικότητα, δεν μπορούσε γιατί… δεν ήταν εκεί.



Σύμφωνα με ψηφιακό πραγματογνώμονα που κατέθεσε στο δικαστήριο, το εξάωρο livestream είχε ηχογραφηθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα. Το αρχείο σταμάτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και στη συνέχεια διαγράφηκε.



Εκείνο ακριβώς το χρονικό διάστημα, η Natalie δολοφονήθηκε.



«Πρέπει να τη σκοτώσω» - οι ανατριχιαστικές φράσεις



Κατά τη διάρκεια του βίντεο, που προβλήθηκε στο δικαστήριο, ο McCullagh κάνει επανειλημμένες αναφορές σε βία και φόνο.

Σε μία σκηνή του παιχνιδιού, όπου πρέπει να σκοτώσει μια γυναίκα, τραγουδά: «Πρέπει να τη σκοτώσω, πρέπει να τη ρίξω κάτω». Λίγα λεπτά αργότερα, ακούγεται να λέει: «Absolutely Natalie».



Ήταν η μοναδική φορά που αναφέρθηκε στο όνομά της.



Ο ίδιος δεν έδωσε ποτέ εξηγήσεις. Δεν κατέθεσε στη δίκη.

Το χρονικό της δολοφονίας



Λίγες ώρες πριν αναρτηθεί το βίντεο, η Natalie McNally βρισκόταν στο σπίτι των γονιών της, παρακολουθώντας τον τελικό του Μουντιάλ, όπως σημειώνει το BBC.

Αντάλλαξε μηνύματα με τον McCullagh. Εκείνος της είπε ότι θα «στριμάρει όλο το βράδυ». Εκείνη απάντησε πως θα προσπαθήσει να δει λίγο. Γύρω στις 19:00, επέστρεψε στο σπίτι της.



Την ίδια ώρα, εκείνος είχε ήδη ξεκινήσει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο ταξίδι: περπάτησε, πήρε λεωφορείο και διένυσε περίπου 30 χιλιόμετρα, φορώντας σκούρα ρούχα, γάντια και καλύπτοντας το πρόσωπό του. Είχε προηγουμένως ερευνήσει δρομολόγια. Λίγο πριν τις 21:00, έφτασε στο σπίτι της.



Η δολοφονία ήταν ιδιαίτερα βίαιη: η Natalie μαχαιρώθηκε, στραγγαλίστηκε και δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι.



Το λάθος που τον πρόδωσε



Η επιστροφή του καταγράφηκε από κάμερες. Αφού άλλαξε ρούχα, προσπάθησε να επιστρέψει με μέσα μεταφοράς, αλλά δεν πρόλαβε. Τελικά επιβιβάστηκε σε ταξί, πείθοντας τον οδηγό ότι είχε κάνει εκείνος την κράτηση.

Το ταξί τον άφησε έξω από το σπίτι του. Εκεί, σταμάτησε το «live» και διέγραψε το αρχείο.



Το θέατρο μετά το έγκλημα



Για εβδομάδες, ο McCullagh έπαιζε τον ρόλο του συντετριμμένου συντρόφου. Έστειλε μηνύματα από το κινητό της Natalie για να ενισχύσει το άλλοθί του.

Πήγε στο σπίτι της, κάλεσε την Άμεση Δράση κλαίγοντας και προσπάθησε να πείσει ότι υπεύθυνος ήταν ένας πρώην σύντροφός της.



Η αστυνομία αρχικά τον πίστεψε. Μάλιστα, την παραμονή Χριστουγέννων του ανακοίνωσε ότι δεν θεωρείται πλέον ύποπτος.



Στο μεταξύ, ο 36χρονος παρευρέθηκε στην κηδεία της, επισκέφθηκε τον τάφο της, επικοινωνούσε με την οικογένειά της και άφησε ακόμα και το κινητό του στο σπίτι τους για να καταγράψει τις ιδιωτικές τους συνομιλίες.



Το σχέδιο που κατέρρευσε



Για περισσότερο από έναν μήνα, πίστευε ότι είχε ξεφύγει. Όμως, τρία χρόνια μετά, η δίκη αποκάλυψε το «σατανικό» του σχέδιο - ένα περίτεχνο αλλά εύθραυστο οικοδόμημα που τελικά κατέρρευσε.



Ο McCullagh αρνήθηκε τη δολοφονία και δεν έδωσε ποτέ εξήγηση. Ωστόσο, το δικαστήριο άκουσε ότι η Natalie αντάλλασσε μηνύματα με άλλους άνδρες και σκεφτόταν να τον χωρίσει. Ο ίδιος φέρεται να είχε πρόσβαση στο κινητό της και να είχε δει τα μηνύματα.

Είχε, επίσης, ιστορικό βίας απέναντι σε πρώην σύντροφό του. Κι όμως, η ζήλια από μόνη της δεν αρκεί για να εξηγήσει την ψυχρότητα και την πολυπλοκότητα του σχεδίου.

Ήταν ένα σχέδιο που στήθηκε με ακρίβεια. Και κατέρρευσε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.