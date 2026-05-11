Φρίκη στη Βραζιλία: Γαμπρός πυροβόλησε και σκότωσε τη νύφη στη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης

Μία ανείπωτη τραγωδία συνέβη το Σάββατο (9/5) στη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης στη Βραζιλία, όταν γαμπρός άνοιξε πυρ και σκότωσε τη γυναίκα που μόλις είχε παντρευτεί.

Θύμα του φρικτού εγκλήματος ήταν η 34χρονη Ναζίλα Ντουένας Νασιμέντο, η οποία δολοφονήθηκε από τον 55χρονο Ντάνιελ Μπαρμπόζα Μαρίνιο, που μόλις είχε γίνει σύζυγός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η Sun, ο Μαρίνιο πυροβόλησε αρχικά τη Ναζίλα και έφυγε από το γαμήλιο πάρτι στην πόλη Καμπίνας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Σάο Πάολο. Στη συνέχεια, ωστόσο, ο δράστης επέστρεψε και φέρεται να άνοιξε ξανά πυρ ενταντίον της.

Ο 55χρονος συνελήφθη λίγο αργότερα και βρίσκεται υπό κράτηση, ως ύποπτος για γυναικοκτονία.

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι η Ναζίλα είχε τρία παιδιά από προηγούμενη σχέση.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί νωρίτερα την ίδια ημέρα και φέρεται να ενεπλάκη σε έντονο καβγά, κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης.

Ο Μαρίνιο φέρεται να ήρθε σε σωματική σύγκρουση με τη Ναζίλα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Τρομοκρατημένοι συγγενείς κατάφεραν να απομακρύνουν τα παιδιά από το σημείο προτού η βία κλιμακωθεί.

Στη συνέχεια, ο Μαρίνιο φέρεται να έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και να πυροβόλησε τη Ναζίλα, προτού διαφύγει από το χώρο.

Αργότερα επέστρεψε και πυροβόλησε ξανά τη νεόνυμφη σύζυγό του, σύμφωνα με σοκαρισμένους αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι μίλησαν στην αστυνομία.

Οι Αρχές κατέφτασαν στο σημείο, με τους διασώστες να προσπαθούν απεγνωσμένα να προσφέρουν στην κοπέλα τις πρώτες βοήθειες. Παρά τις προσπάθειές τους, ωστόσο, η Ναζίλα υπέκυψε στα τραύματά της και κατέληξε.

Ο Μαρίνιο εργάζεται στην τοπική δημοτική αστυνομία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, εργαζόταν στη Δημοτική Φρουρά της Καμπίνας από το 1998.

Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, foi morta a tiros pelo marido durante a celebração do casamento dos dois, na noite deste sábado (9), em Campinas, no interior de São Paulo. https://t.co/KQTvOhdE0N — dcmonline (@dcm_noticias) May 11, 2026

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 55χρονος επικοινώνησε με τις τοπικές Αρχές μετά τους πυροβολισμούς. Ο δράστης μεταφέρθηκε στο 2ο Αστυνομικό Τμήμα Προστασίας Γυναικών, όπου καταγράφηκε επίσημα η σύλληψή του.

«Η Δημοτική Φρουρά εκφράζει τη βαθιά της λύπη για το περιστατικό και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην καταπολέμηση κάθε μορφής βίας», δήλωσε η τοπική αστυνομία.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του εγκλήματος.