Φρίκη στις ΗΠΑ: Σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του, τη διαμέλισε και χρησιμοποιούσε το κινητό της

Σοκ προκαλεί στη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ η φερόμενη άγρια δολοφονία μίας 25χρονης γυναίκας, η οποία εξαφανίστηκε μυστηριωδώς τον περασμένο μήνα.

Ενώ η σορός της κοπέλας δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, η τοπική αστυνομία εκτιμά ότι η Ισαντόρα Γουένγκελ «δολοφονήθηκε φρικτά» από τον σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να διαμέλισε το σώμα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η Γουένγκελ εθεάθη για τελευταία φορά σε ένα σούπερ μάρκετ στο Φάργκο της Βόρειας Ντακότα στις 3 Ιανουαρίου, ενώ η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στην αστυνομία τέσσερις ημέρες αργότερα.

Αμέσως ξεκίνησαν εντατικές προσπάθειες για την ανεύρεση της κοπέλας σε όλη την περιοχή, με την αστυνομία να αναζητά ίχνη της ακόμα και σε μία χωματερή.

«Αποτρόπαιο έγκλημα»

Την περασμένη εβδομάδα, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον σύντροφο της 25χρονης, τον 21χρονο Τζόσουα Χάιτ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της.

«Δεν πιστεύουμε ότι η Ισαντόρα είναι ζωντανή», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Φάργκο, Ντέιβιντ Ζιμπόλσκι, σε συνέντευξη Τύπου. «Πιστεύουμε ότι η Ισαντόρα δολοφονήθηκε φρικτά», είπε.

«Και εμείς, εννοώντας συλλογικά το αστυνομικό τμήμα, έχουμε βάσιμο λόγο να πιστεύουμε ότι ο Τζος Χάιτ, ο φίλος της, είναι το άτομο που τη δολοφόνησε και παραποίησε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την απόρριψη της σορού της», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας.

«Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα αποτρόπαιο έγκλημα και εκτιμάμε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια μορφή διαμελισμού», είπε ο Ζιμπόλσκι, προτρέποντας τους κατοίκους μεταξύ Φάργκο και Κομητείας Ότερ Τέιλ της Μινεσότα να συνεχίσουν να αναζητούν για ίχνη της Γουένγκελ.

«Με το δεδομένο πως γνωρίζουμε ότι η απόρριψη της σορού της πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικά κρύο καιρό με αρκετό χιόνι στο έδαφος, βρισκόμαστε τώρα στη διάρκεια λιωσίματος του χιονιού, που μπορεί να αποκαλύψει την τύχη της», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στη δικαιοσύνη για την οικογένεια και στην λογοδοσία για τον δράστη», πρόσθεσε.

Οι «περίεργες» φωτογραφίες

Η Χάιτ και η Γουένγκελ ήταν ζευγάρι από τον Αύγουστο και ο συλληφθείς είπε στις Αρχές ότι έμενε μαζί της από την Πρωτοχρονιά.

Ο φερόμενος δράστης ισχυρίστηκε ότι αυτός και η 25χρονη κοπέλα είχαν έναν καβγά στις 4 Ιανουαρίου επειδή εκείνη ήθελε να χωρίσουν. Δήλωσε ότι την έφερε πίσω στο σπίτι της την επόμενη μέρα.

Οι αστυνομικοί περιέγραψαν τον Χάιτ ως άτομο «χωρίς συναισθήματα» και «κλειστό».

Οι Αρχές ανέφεραν ακόμη πως τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το τηλέφωνο της Γουένγκελ έδειξαν ασυνήθιστη δραστηριότητα στις 4 Ιανουαρίου, με φωτογραφίες από οροφές και τοίχους μέσα στο διαμέρισμα του Χάιτ να αποστέλλονται στη μητέρα της και σε μια άλλη επαφή.

Όπως είπαν συγγενείς της, αυτές οι φωτογραφίες ήταν «περίεργες και όχι συνηθισμένες» σε σχέση με αυτά που λάμβαναν από την 25χρονη.

Αιματηρά ευρήματα με DNA

Οι Αρχές στη συνέχεια έψαξαν το διαμέρισμα του 21χρονου και κατάσχεσαν πλαστικά φύλλα, ένα χαλάκι μπάνιου, ματωμένη γάζα και μια λεπίδα πριονιού. Όλα περιείχαν DNA της Γουένγκελ.

Ανέκτησαν επίσης ένα μπλε λάτεξ γάντι που οι ερευνητές είπαν ότι περιείχε «ένα μικτό προφίλ DNA με την πλειοψηφία να ταιριάζει με την Γουένγκελ και και ένα κομμάτι από το δείγμα να ταιριάζει με το DNA του Χάιτ».

Οι αναζητήσεις του 21χρονου στο Google στις 4 Ιανουαρίου, οι παραγγελίες προϊόντων που έκανε μέσω διαδικτύου, αλλά και τα τραύματα στο σώμα του, συνάδουν με την εκτίμηση της αστυνομίας ότι βρίσκεται πίσω από μία φρικτή γυναικοκτονία.

Ο 21χρονος αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για φόνο, παραποίηση φυσικών αποδεικτικών στοιχείων και παροχή ψευδών πληροφοριών, ενώ κρατείται με εγγύηση 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε σχόλια στο διαδίκτυο από ανθρώπους που γνώριζαν την Ισαντόρα Γουένγκελ, η κοπέλα περιγράφηκε ως «πνευματώδης, σαρκαστική, διορατική και απίστευτα συμπονετική», «πραγματικά ένα λαμπρό φως».

«Την αγαπήσαμε και θα συνεχίσουμε να την αγαπάμε», είπε η φίλη της, ΜαΛία Χιμένεζ.