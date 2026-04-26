Νεκρή σε τροχαίο 32χρονη influencer - Την παρέσυρε θανάσιμα διαγωνιζόμενη του X-Factor

Μία γνωστή Influencer έχασε τη ζωή της έξι ημέρες αφότου παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, μαζί με άλλους πεζούς, έξω από νυχτερινό κέντρο στο κεντρικό Λονδίνο.

Η Κλαούντια Ζακζέβσκα, από το Έσσεξ, τραυματίστηκε στο περιστατικό που σημειώθηκε στην Argyll Street στο Σόχο, στις 04:30 τα ξημερώματα (ώρα Βρετανίας) στις 19 Απριλίου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε το Σάββατο 25/4.

Σε διαδικτυακή καμπάνια που δημιουργήθηκε στο όνομα της μητέρας της, η 32χρονη influencer περιγράφεται ως ένα άτομο με «αγνή καρδιά». «Αυτή είναι η πιο συνταρακτική στιγμή που έχει βιώσει ποτέ η οικογένειά μας. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν πόσο αγαπώ την κόρη μου και πόσο ιδιαίτερος ήταν ο δεσμός μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το BBC, η επικεφαλής των ερευνών, Ντετέκτιβ Τσάιφ Ινσπέκτορ Άλισον Φόξγουελ, δήλωσε: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους της Κλαούντιας για αυτή την τραγική εξέλιξη. Οι σκέψεις μας είναι και με όλους όσοι επηρεάστηκαν από το συμβάν».

Διαγωνιζόμενη του X Factor η οδηγός που την παρέσυρε

Η 29χρονη Γκαμπριέλ Κάρινγκτον, από το Μάντσεστερ, που παρέσυρε θανάσιμα την 32χρονη είχε ήδη κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι μετά τον θάνατο της Ζακζέβσκα, η κατηγορία θα αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία.

Η Κάρινγκτον, η οποία έχει πάνω από 365.000 ακόλουθους στο Instagram με το όνομα RIELLEUK, είχε εμφανιστεί στους τελικούς του X Factor το 2013, ως μέλος του τρίο Miss Dynamix.

Στο περιστατικό τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά ένας 58χρονος άνδρας, που υπέστη μόνιμες βλάβες, και μια γυναίκα που φέρει ελαφρύ τραυματισμό στον καρπό.

Η Κάρινγκτον αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη με πρόθεση, απλή σωματική βλάβη, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Εμφανίστηκε στο Δικαστήριο του Westminster στις 21 Απριλίου και κρατείται έως τη δίκη της στο Old Bailey στις 19 Μαΐου.

Η Ντετέκτιβ Φόξγουελ πρόσθεσε: «Αναγνωρίζουμε ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και συζήτηση στα social media· ωστόσο, καλούμε το κοινό να αποφύγει περαιτέρω εικασίες».