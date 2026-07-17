Τραγωδία στο Περού: 14 νεκροί μετά από πτώση φορτηγού σε γκρεμό

Μία ακόμη πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους του Περού, όταν όχημα που μετέφερε 19 επιβάτες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο βόρειο τμήμα της χώρας, περίπου 800 χιλιόμετρα από τη Λίμα, κοντά στον δήμο Σαν Χουάν.

Σύμφωνα με τον Ρικάρδο Τσιλόν, αξιωματούχο της τοπικής αυτοδιοίκησης, από την πτώση του οχήματος σε χαράδρα έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι, ενώ πέντε ακόμη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.

Όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται ο οδηγός του οχήματος καθώς και ένα παιδί.

Το φορτηγό μετέφερε συνολικά 19 επιβάτες με προορισμό τη Σιουδάδ δε Ντιός, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες βγήκε από τον δρόμο και έπεσε στον γκρεμό.

Se eleva a 14 el número de fallecidos en accidente de carretera en la vía #Cajamarca a Ciudad de Dios pic.twitter.com/Y3NswJilVo — JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) July 17, 2026

Συχνά τα πολύνεκρα τροχαία στο Περού - Πάνω από 3.000 νεκροί σε έναν χρόνο

Τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα στο Περού, όπου το οδικό δίκτυο σε πολλές περιοχές παραμένει σε κακή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις αρχές, στους παράγοντες που συμβάλλουν στα συχνά δυστυχήματα περιλαμβάνονται η ελλιπής συντήρηση των δρόμων, η κατάσταση πολλών οχημάτων, η ανεπαρκής αστυνόμευση αλλά και η υπερβολική ταχύτητα.

Η τραγωδία έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα θανατηφόρων τροχαίων στη χώρα των Άνδεων.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Περού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος για τις τοπικές αρχές.