Τραμπ προς Ιράν: «Ή συμφωνία ή πλήρης παράδοση - Δεν θα αποκτήσετε ποτέ πυρηνικό όπλο»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, κατηγορώντας την για διγλωσσία και εξαπάτηση, ενώ επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι η ιρανική πλευρά ζήτησε συνάντηση και ξεκίνησαν συνομιλίες, με νέες επαφές να έχουν ήδη προγραμματιστεί, ωστόσο, όπως ανέφερε, στη συνέχεια η Τεχεράνη δήλωσε δημόσια ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες και ότι οι επαφές της γίνονται αποκλειστικά μέσω του Ομάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε επίσης αναφορά στα Στενά του Ορμούζ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι ελέγχει πλήρως τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό και υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός έλεγχος ασκείται από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μάλιστα, χαρακτήρισε την αμερικανική στρατηγική ως ένα «Τείχος από Ατσάλι», σημειώνοντας ότι τίποτα δεν φτάνει στο Ιράν χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ και ότι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει έως ότου επιτευχθεί είτε μια συμφωνία είτε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «πλήρης παράδοση».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι συνομιλίες αφορούν την επίλυση ενός προβλήματος που, κατά την άποψή του, το Ιράν δημιούργησε εδώ και δεκαετίες, καταλήγοντας με την ξεκάθαρη θέση ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».