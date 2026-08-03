Γενικό μπλακ άουτ στην Κούβα - Στο σκοτάδι ολόκληρη η χώρα

Γενική διακοπή της ηλεκτροδότησης βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κούβα τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε η τοπική δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Ειδικότερα, η Unión Eléctrica (UNE) ανέφερε μέσω Twitter ότι στις 22:43 (τοπική ώρα, 05:43 ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε «πλήρης αποσύνδεση» του εθνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα ολόκληρο το νησί της Καραϊβικής -το οποίο υφίσταται από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς πετρελαϊκό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ- να βυθιστεί στο σκοτάδι, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσάς της, της Αβάνας.

🔴 22:43 || Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional.



👉 Continuaremos informando. pic.twitter.com/X1hPn8mpah — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) August 3, 2026

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, η Κούβα, βυθισμένη σε οικονομική κρίση εδώ και πέντε χρόνια, υφίσταται συχνά διακοπές ρεύματος, γενικές ή μερικές, λόγω των πεπαλαιωμένων υποδομών του δικτύου της και της έλλειψης καυσίμων τους τελευταίους μήνες.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον Ιανουάριο, όταν η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα και περιέπλεξε πολύ τον εφοδιασμό με καύσιμα των ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεών της και των γεννητριών, που κατά κανόνα λειτουργούν με εισαγόμενο πετρέλαιο ντίζελ.

Ήδη το βράδυ του Σαββάτου είχε σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε πέντε επαρχίες. Η παροχή αποκαταστάθηκε χθες, πριν από τη νέα διακοπή.