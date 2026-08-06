Τραμπ Τζούνιορ: Έδωσε 7,6 εκατ. δολάρια στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και κράτησε την έπαυλη στη Φλόριντα

Έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της κοινής τους περιουσίας ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς ο γιος του Αμερικανού προέδρου εξαγόρασε το μερίδιο της πρώην συντρόφου του στην πολυτελή έπαυλη που είχαν αποκτήσει στη Φλόριντα, καταβάλλοντας 7,6 εκατ. δολάρια. Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου και καταχωρίστηκε στα αρχεία της κομητείας Παλμ Μπιτς στις 3 Αυγούστου.

NEW YORK POST

NEW YORK POST

Η κατοικία βρίσκεται στο κλειστό συγκρότημα Admiral's Cove στο Τζούπιτερ της Φλόριντα και αγοράστηκε από το πρώην ζευγάρι τον Μάρτιο του 2021 έναντι 9,7 εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για έπαυλη έξι υπνοδωματίων με 11 μπάνια, ασανσέρ, τζάκι, ιδιωτική αποβάθρα και εκτεταμένες ανακαινίσεις πριν από την εγκατάστασή τους, σύμφωνα με το New York Post.

NEW YORK POST

Μετά τον χωρισμό τους στα τέλη του 2024, υπήρξαν πληροφορίες ότι το ακίνητο επιχειρήθηκε να πωληθεί σε σημαντικά υψηλότερη τιμή, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί συμφωνία. Με την εξαγορά του μεριδίου της Γκιλφόιλ, ο Τραμπ Τζούνιορ αποκτά πλέον την πλήρη κυριότητα της κατοικίας, βάζοντας τέλος στην τελευταία οικονομική εκκρεμότητα που τους συνέδεε.