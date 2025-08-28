Τριχόπτωση: Πιο κοντά στη θεραπεία από ποτέ με νέα επαναστατική μέθοδο

Η απώλεια μαλλιών δεν είναι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα. Επηρεάζει την ψυχολογία εκατομμυρίων ανθρώπων, προκαλώντας άγχος, ανασφάλεια και χαμηλή αυτοπεποίθηση. Οι υπάρχουσες θεραπείες έχουν περιορισμούς, ενώ η μεταμόσχευση μαλλιών, αν και αποτελεσματική σε κάποιες περιπτώσεις, παραμένει δαπανηρή και επεμβατική. Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science Advances ένα μόριο RNA μπορεί να δώσει τη λύση. Συγκεκριμένα, το miR-218-5p μπορεί να «ξεκλειδώσει» τον γενετικό κώδικα, ενεργοποιώντας τα κατάλληλα γονίδια στα θυλάκια των τριχών που παράγουν την τρίχα.

Τα κύτταρα-κλειδί για την ανάπτυξη των μαλλιών

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η έρευνα διεξήχθη σε κύτταρα της δερματικής θηλής, μιας στιβάδας κυττάρων που βρίσκεται στη βάση κάθε θύλακα και καθορίζει το πότε γίνεται η αύξηση των τριχών. Αυτό που παρατήρησαν οι επιστήμονες ήταν ότι σε κυτταροκαλλιέργειες, όταν αυτά τα κύτταρα καλλιεργούνται σε επίπεδο δίσκο, χάνουν τη φυσική τους λειτουργικότητα. Όμως, όταν οι επιστήμονες τα καλλιεργούν σε σφαίρες – τα λεγόμενα σφαιροειδή – οι θύλακοι ανακτούν την ικανότητά τους να ενεργοποιούν την ανάπτυξη μαλλιών.

Σε δεύτερο χρόνο οι ερευνητές προσπάθησαν να εξηγήσουν γιατί αυτά τα σφαιροειδή λειτουργούν καλύτερα. Αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι στον οργανισμό τα κύτταρα εκκρίνουν εξωσώματα, μικροσκοπικά «πακέτα» γεμάτα με πρωτεΐνες και γενετικό υλικό, στα οποία υπάρχουν σημαντικά αυξημένα επίπεδα του miR-218-5p, περίπου 25 φορές. Αυτό έδειξε ότι το συγκεκριμένο microRNA είναι το «κλειδί» που οδηγεί τα θυλάκια από την αδράνεια στην αναγέννηση.

Πειράματα με ποντίκια δείχνουν θεαματικά αποτελέσματα

Για να αποδείξουν τη θεωρία, οι επιστήμονες προχώρησαν σε πειράματα με ποντίκια. Ζώα που δέχθηκαν θεραπεία με εξωσώματα από τα σφαιροειδή εμφάνισαν εντυπωσιακά γρήγορη επανέκφυση τριχών, ξεπερνώντας ακόμη και τα αποτελέσματα της μινοξιδίλης. Σε διάστημα μόλις 15-20 ημερών, τα περισσότερα είχαν σχεδόν πλήρη κάλυψη τριχώματος. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στην ενεργοποίηση μιας βιολογικής οδού, γνωστής ως Wnt/β-κατενίνης, που σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη των μαλλιών.

Γιατί η νέα μέθοδος ξεπερνά τις υπάρχουσες θεραπείες

Αν και η έγχυση ζωντανών κυττάρων στο τριχωτό έχει μελετηθεί στο παρελθόν, η διαδικασία είναι περίπλοκη και όχι πάντα αποτελεσματική. Τα εξωσώματα, από την άλλη, δεν απαιτούν διατήρηση ζωντανών κυττάρων και μπορούν να αξιοποιηθούν ευκολότερα, πιθανώς και σε μορφή τοπικών σκευασμάτων όπως λοσιόν ή τζελ. Αυτό τα καθιστά μια ιδιαίτερα πρακτική εναλλακτική, με λιγότερες τεχνικές δυσκολίες και χαμηλότερο κόστος.

Βέβαια, θα υπάρχουν δυσκολίες στη μετάβαση από τα πειράματα σε ποντίκια στην εφαρμογή στους ανθρώπους. Η ανθρώπινη τριχόπτωση έχει πολλαπλά αίτια, όπως ορμονικές αλλαγές και γενετική προδιάθεση, τα οποία πρέπει να εξεταστούν. Επιπλέον, οι επιστήμονες χρειάζεται να καθορίσουν με ακρίβεια ποια κύτταρα ανταποκρίνονται καλύτερα στα εξωσώματα και ποια μορφή χορήγησης είναι πιο πρακτική. Παρ’ όλα αυτά, τα πρώτα αποτελέσματα θεωρούνται εξαιρετικά ενθαρρυντικά.