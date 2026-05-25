Τρίτη επίσκεψη του Τραμπ στο νοσοκομείο τους τελευταίους 13 μήνες - Νέα ερωτήματα για την υγεία του

Νέες ανησυχίες για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται στο προσκήνιο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος προγραμματίζει επίσκεψη στο Walter Reed Medical Center, η οποία αποτελεί την τρίτη μέσα σε διάστημα 13 μηνών.

Ο Τραμπ αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικό και οδοντιατρικό έλεγχο την Τρίτη, έχοντας ήδη επισκεφθεί γιατρούς τον Απρίλιο του 2025 για την ετήσια εξέτασή του και εκ νέου τον Οκτώβριο για προγραμματισμένη επανεξέταση.

Η αυξημένη συχνότητα των επισκέψεων έχει προκαλέσει ερωτήματα, ενώ σε δημόσιες εμφανίσεις έχουν παρατηρηθεί μώλωπες και κοκκινίλες στο δέρμα του, κυρίως σε λαιμό και χέρια.

Trump in fresh health storm as he returns to hospital for THIRD time in 13 months: Mental sharpness scores collapse https://t.co/WI6JAe2Mdt — Daily Mail (@DailyMail) May 25, 2026

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Washington Post–ABC News–Ipsos τον Απρίλιο, μόλις το 40% των Αμερικανών θεωρεί ότι διαθέτει την απαραίτητη πνευματική διαύγεια για να ασκεί τα καθήκοντά του, ποσοστό μειωμένο από το 47% του Σεπτεμβρίου.

Αντίστοιχα, το 44% εκτιμά ότι είναι σωματικά ικανός για το αξίωμα, έναντι 54% προηγουμένως.

Ο 79χρονος πρόεδρος, ο γηραιότερος που έχει ορκιστεί ποτέ στις ΗΠΑ, υποστηρίζει πως βρίσκεται σε «εξαιρετική κατάσταση» και ότι αισθάνεται καλύτερα από ό,τι πριν από 30 χρόνια.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί και άλλα σημάδια, όπως πρησμένοι αστράγαλοι, καθώς και στιγμές όπου φαίνεται να κλείνει τα μάτια του κατά τη διάρκεια συναντήσεων, αναφέρει η Dailymail.

Παρεμβάσεις πρώην γιατρών

Πρώην γιατροί του Λευκού Οίκου εκφράζουν επιφυλάξεις για το επίπεδο διαφάνειας γύρω από την υγεία του προέδρου.

Ο Τζόναθαν Ράινερ, πρώην καρδιολόγος του αντιπροέδρου Ντικ Τσέινι, σημείωσε ότι «οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι αναπτύσσουν ιατρικά ζητήματα» και έκανε λόγο για έλλειψη ειλικρίνειας από την πλευρά του Λευκού Οίκου.

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του Τζέφρι Κούλμαν, πρώην γιατρού προέδρων, ο οποίος τόνισε ότι οι προσδοκίες για πλήρη ενημέρωση είναι χαμηλές, εκφράζοντας την ελπίδα για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Το ζήτημα της υγείας αποκτά και πολιτική διάσταση, καθώς ο ίδιος ο Τραμπ είχε αναδείξει το θέμα κατά την προεκλογική περίοδο του 2024, ασκώντας κριτική στον Τζο Μπάιντεν για την πνευματική του κατάσταση.

Παράλληλα, αυξάνονται οι φωνές –από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς– υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητης επιτροπής που θα αξιολογεί την υγεία του εκάστοτε προέδρου.

Αντιδράσεις και θεωρίες

Οι συχνές ιατρικές επισκέψεις έχουν πυροδοτήσει φήμες και θεωρίες στο διαδίκτυο, με τον Λευκό Οίκο να απαντά κατηγορηματικά.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση τον Απρίλιο, διαψεύστηκαν ισχυρισμοί ότι ο Τραμπ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Walter Reed, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν σε επιχειρησιακό συντονισμό αποστολής έρευνας και διάσωσης.

Μάλιστα, η διοίκηση προχώρησε και σε δημόσια στοχοποίηση όσων διέδωσαν τις φήμες, κατηγορώντας τους για παραπληροφόρηση.