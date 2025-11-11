Τζένη Χειλουδάκη: «Τα βιολογικά φύλα είναι δύο, τα υπόλοιπα είναι ψωνισμένος δήθεν ακτιβισμός»

Τη στήριξή της στην πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε η Ελεονώρα Μελέτη με αφορμή τις απόψεις της περί βιολογικών φύλων θέλησε να εκφράσει η Τζένη Χειλουδάκη, η οποία υπήρξε εκ των πρωτοπόρων στη χώρα μας όσον αφορά τον επαναπροσδιορισμό φύλου.

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στα social media, η Τζένη Χειλουδάκη εξέφρασε την άποψη ότι τα βιολογικά φύλα είναι δύο, άνδρας και γυναίκα και έκανε λόγο για «επιλεκτικό, ψωνισμένο, δήθεν ακτιβισμό» και «πατροναρισμένη πολιτική». Η ίδια τονίζει πως δεν είναι υποχρεωμένη «ό,τι μου πασάρει η πολύχρωμη κοινότητα να το ασπάζομαι».

Προτρέπει τα «μπερδεμένα παιδιά» να επισκεφθούν ψυχολόγο και επιτίθεται σε «κάθε μουσάτο, άβυζο ψώνιο στα σόσιαλ μίντια», που «βγαίνει και βάφεται, βάζει τα περουκάκια για να εισπράξει λεφτά και likes».

Η ανάρτηση της Τζένης Χειλουδάκη

«Τα βιολογικά φύλα είναι δύο, τέλος. Γυναίκα και άνδρας. Τα υπόλοιπα είναι επινόηση, είναι δήθεν μόδα, είναι ψεύτικη επανάσταση, είναι επιλεκτικός ψωνισμένος δήθεν ακτιβισμός, είναι πατροναρισμένη πολιτική. Δεν είμαι υποχρεωμένη ό,τι μου πασάρει η πολύχρωμη κοινότητα να το ασπάζομαι.

Τα αγόρια που γεννήθηκαν αγόρια και έγιναν γυναίκες, είναι γυναίκες πλέον. Τα κορίτσια που γεννήθηκαν κορίτσια και έγιναν αγόρια, είναι αγόρια πλέον. Τέλος.

Τα μπερδεμένα παιδιά που δεν αισθάνονται ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ας επισκεφθείτε έναν ψυχολόγο. Αν και δεν πιστεύω ότι τα σημερινά παιδιά που έχουν ένα κινητό τηλέφωνο και ίντερνετ από τα πέντε τους δεν γνωρίζουν μεγαλώνοντας τα πάντα. Όλα τα γνωρίζουν τα νέα παιδιά, πιστέψτε με.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε αθλήματα συμφωνώ παραδόξως με πολλούς που λένε ότι τα διαφορετικά άτομα θα πρέπει να αγωνίζονται με ομοίους τους. Να. Ευκαιρία να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία.

Ήξερα από τα πέντε μου ότι ήμουν κορίτσι σε λάθος σώμα. Στα δεκατρία μου είχα στήθος, βαφόμουν και φορούσα το φουστάνι. Στα είκοσι χρόνια μου πήγα στο Λονδίνο και επαναπροσδιόρισα το φύλο μου. Έχω το δικαίωμα να μιλώ γιατί ξέρω. Έχω άποψη γιατί εγώ και άλλες σαν εμένα τις σκληρές δεκαετίες του 80 και του 90 και άλλες πριν από εμάς στα 70ς χύσαμε αίμα για να γίνουμε αυτό που λατρέψαμε και να πλησιάσουμε το είδωλό μας.

Τώρα το κάθε μουσάτο, άβυζο ψώνιο στα σόσιαλ μίντια βγαίνει και βάφεται, βάζει τα περουκάκια και κοροϊδεύει το είδωλό μου, την γυναίκα, για να εισπράξει λεφτά και λάικς. Να μην πω τι γίνεται πλέον σε εκπομπές, σινεμά και θεατρικές παραστάσεις.

Στην τελική πώς να το κάνουμε. Είτε το θέλετε, είτε όχι, πρέπει να σου πάει το φουστάνι και πρέπει ψυχή, πνεύμα και σώμα να κραυγάζει ΕΙΜΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ.

Υστερόγραφο. Δεν θα κάνω διαλόγους, δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση με κανέναν. Αν σας εξόργισα, το ποντίκι σας και σε άλλη ιντερνετική φάκα. Μου είναι αδιάφορο. Τζένη Χειλουδάκη. Με την Ελεωνόρα Μελέτη λοιπόν».