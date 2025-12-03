Στην anti-woke γραμμή η ΚΝΕ Παντείου για «τα φοιτητά» - Ψέγει καθηγητή για γλωσσικούς ακροβατισμούς

Αίσθηση προκαλεί φυλλάδιο της ΚΝΕ που κυκλοφόρησε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και επικρίνει σφοδρά καθηγητή για τον συμπεριληπτικό του λόγο.



Όλα ξεκίνησαν όταν καθηγητής σε υποχρεωτικό εργαστήριο του τμήματος ψυχολογίας, αναφέρθηκε στα παρευρισκόμενα άτομα χρησιμοποιώντας ουδέτερο άρθρο και αντωνυμίες.



«Χαρακτηριστικά ανέφερε: το καθένα ή τα φοιτητά. Αργότερα δήλωσε καθαρά πως είναι fan του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, δηλαδή μιας θεωρίας που αντιστρέφει την πραγματικότητα με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω», αναφέρει το κείμενο της ΚΝΕ,.



«Η θεωρία του λεγόμενου αυτοπροσδιορισμού είναι αντιδραστική, στόχος της είναι να προσδιορίζουμε την ύπαρξη και την κοινωνική και ταξική μας θέση με ιδεαλιστικά, υποκειμενικά κριτήρια», αναφέρεται στο κείμενο.



«Η αναπαραγωγή σάπιων ιδεολογημάτων ντυμένων με τον μανδύα του προοδευτισμού, επιδιώκουν να συσκοτίσουν και να νομιμοποιήσουν τα ζητήματα ψυχικής υγείας που διογκώνονται στο πλαίσιο του εκμεταλλευτικού συστήματος που προσφέρει στους νέους μόνο ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον».



«Η ΚΝΕ καλεί κάθε νέο επιστήμονα να γνωρίσει την αντικειμενική πραγματικότητα, τους νόμους κίνησης της φύσης και της κοινωνίας για να μπορέσει συνειδητά και σχεδιασμένα να δράσει για να κάνει καλύτερη πραγματικά πολιτισμένη την κοινωνία».



«Η ευημερία της κοινωνίας δεν μπορεί να έρθει μέσω της θετικής ψυχολογίας, δηλαδή πως είμαστε ό,τι αισθανόμαστε, είμαστε παζλ με κομμάτια τις πολλαπλές μας ταυτότητες, όπως απροκάλυπτα μας διδάσκουν στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν νέους και νέες ευάλωτους στις σημερινές συνθήκες της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης».

ΚΝΕ: «Δεν αντιμετωπίζεται η ομοφοβία με γλωσσικούς ακροβατισμούς»

Η Λυδία Βενετοπούλου εκρπόσωπος της ΚΝΕ Παντείου, μιλώντας στον ANT1, ξεκαθάρισε την ιδεολογική θέση του κόμματος: «Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ καταδικάζουμε και παλεύουμε ενάντια σε κάθε ρατσιστική, ομοφοβική συμπεριφορά». Ωστόσο, η εκπρόσωπος έστρεψε τα βέλη της κατά ορισμένων πρακτικών που παρατηρούνται στους πανεπιστημιακούς χώρους. «Παράλληλα, αντιμαχόμαστε ανορθολογικές θεωρίες που διδάσκονται από μεμονωμένους καθηγητές και τροφοδοτούν αντιδραστικές απόψεις, καθώς είναι συγκοινωνούντα δοχεία», δήλωσε.

Η κριτική στις «ανορθολογικές θεωρίες»

Η κριτική της ΚΝΕ εστιάζει στην αντιεπιστημονικότητα ορισμένων προσεγγίσεων. Η Βενετοπούλου έφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Δηλαδή, σήμερα ένας καθηγητής μάς καλεί να κλείσουμε τα μάτια και να σκεφθούμε αν πράγματι αναπνέουμε ή αν το φανταζόμαστε».

Η ΚΝΕ υποστηρίζει το δικαίωμα της κριτικής εντός των Πανεπιστημίων: «Θεωρούμε ότι τα Πανεπιστήμια είναι χώροι διαπάλης ιδεών. Όπως οι καθηγητές μας εκφράζουν την άποψή τους, έχουμε και εμείς οι φοιτητές δικαίωμα να λέμε τη γνώμη μας, να κριτικάρουμε, να υπερασπιζόμαστε την επιστημονική αλήθεια».

«Τα φύλα είναι δύο» – Η διαφοροποίηση για το Intersex



Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΚΝΕ ΠΑΝΤΕΙΟΥ, η προσωπική αίσθηση και ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν ανατρέπουν τα αντικειμενικά επιστημονικά δεδομένα.

«Ανεξαρτήτως πώς αισθάνεται κανείς, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, δεν ανατρέπει το αντικείμενο ότι τα φύλα είναι δύο. Οι ομοφοβικές απόψεις και ο σεβασμός στην προσωπικότητα, δεν αντιμετωπίζονται με γλωσσικούς ακροβατισμούς», υπογράμμισε.

Τέλος, η Λυδία Βενετοπούλου έκανε ειδική μνεία στα intersex παιδιά, τονίζοντας ότι αποτελούν ξεχωριστή περίπτωση, η οποία όμως «δεν απειλεί κάποιο τρίτο ουδέτερο φύλο». Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η ΚΝΕ είναι ο μοναδικός φορέας που διεκδικεί μέτρα επιστημονικής και κοινωνικής στήριξης για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσφορία φύλου.