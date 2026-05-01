Τζένη Κατσίγιαννη: Ένας κύριος ήρθε πολύ κοντά μου, πήρε το χέρι μου και το πήγαινε προς τα κάτω...

Η γνωστή τραγουδίστρια Τζένη Κατσίγιαννη - της οποίας το τελευταίο τραγούδι με τίτλο «Πες μου πώς σε λένε» έχει γίνει viral - έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε σε ευτράπελα που της έχουν συμβεί κατά την διάρκεια κάποιας εμφάνισής της.

«Έχω φάει τσόκαρο σε πανηγύρι, αυτά τα ξύλινα τα παλιά με την αγκράφα. Ήταν ένας κύριος, που είχε έρθει πολύ καλοκαιρινός, και χόρευε και έφυγε το τσόκαρο και μου ήρθε στον ώμο. Του το έδωσα μετά, είπα "κύριε το τσόκαρο"» θυμήθηκε.

Ανέφερε όμως και ένα ακόμα περιστατικό που την έφερε σε δύσκολη θέση: «Κάποτε ένας κύριος είχε έρθει πολύ κοντά μου, πήρε το χέρι μου και το πήγαινε προς τα κάτω. Το τράβηξα και του έδειξα με άγριο τρόπο, ότι "φίλε μου σταμάτα λίγο, γιατί εδώ κάνουμε τη δουλειά μας"».