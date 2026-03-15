Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του υπουργού, ούτε η κυρία κανενός» - Τι είπε για Μενεγάκη

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Τζένη Μπαλατσινού το βράδυ του Σαββάτου (14/03/2026), στο Forum «Είμαι εδώ για εσένα» που διοργάνωσε η ίδια.

Μεταξύ άλλων μίλησε για τον επικείμενο γάμο της κόρης της, για το bullying που είχε βιώσει στο παρελθόν η Αμαλία Κωστοπούλου, αλλά και για τη φημολογία γύρω από τη σχέση της Ελένη Μενεγάκη με τον σύζυγό της Ματέο Παντζόπουλο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η απάντησή της όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται ως σύζυγος του υπουργού Βασίλη Κικίλια, τονίζοντας πως δεν επιθυμεί να προσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο.

Για τον γάμο της κόρης της

Αναφερόμενη στον επικείμενο γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου, η Τζένη Μπαλατσινού δήλωσε ότι αντιμετωπίζει τη στιγμή με ψυχραιμία και συγκίνηση.

«Είναι κάτι πολύ γλυκό και όμορφο για κάθε μητέρα να βλέπει το παιδί της να προχωρά στη ζωή του. Αυτό που θέλω για τα παιδιά μου -και για όλα τα παιδιά- είναι να είναι ευτυχισμένα», είπε.



Όπως αποκάλυψε, η κόρη της βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Αθήνα για τις προετοιμασίες του γάμου.



«Πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι και μετά πετυχημένοι. Όταν γίνεται το αντίθετο, συχνά χάνουμε τον δρόμο μας», πρόσθεσε.

Για το bullying που είχε δεχτεί η κόρη της

Η Τζένη Μπαλατσινού μίλησε και για τις δύσκολες εμπειρίες που είχε ζήσει η κόρη της στο σχολείο, αναφερόμενη στο bullying που είχε δεχτεί.



«Σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν βιώσει bullying, κάποια περισσότερο και κάποια λιγότερο. Τα παιδιά μου, και ιδιαίτερα η Αμαλία, πέρασαν δύσκολες στιγμές. Είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη για έναν γονιό, γιατί όσο κι αν προσπαθείς να στηρίξεις το παιδί σου, εκείνο καλείται να βρει μόνο του τη δύναμη να προστατευτεί», ανέφερε.

Για τα δημοσιεύματα περί χωρισμών

Σχολιάζοντας τη φημολογία που κυκλοφορεί κατά καιρούς για σχέσεις γνωστών προσώπων, όπως αυτή της Ελένης Μενεγάκη με τον Ματέο Παντζόπουλο, η Τζένη Μπαλατσινού υπογράμμισε ότι συχνά δημοσιεύονται πληροφορίες χωρίς επιβεβαίωση.

«Είναι ένα από τα φαινόμενα της εποχής μας. Ο καθένας μπορεί εύκολα να γράψει κάτι χωρίς να έχει τις σωστές πληροφορίες. Κανείς δεν γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε ένα σπίτι», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει κινηθεί και νομικά απέναντι σε δημοσιεύματα που θεώρησε προσβλητικά.

«Δεν είμαι η γυναίκα του υπουργού»

Όταν ρωτήθηκε πόσο εύκολο είναι να είναι «η γυναίκα του υπουργού», η Τζένη Μπαλατσινού απάντησε εμφανώς ενοχλημένη.



«Δεν είμαι γυναίκα του υπουργού και ούτε είμαι η κυρία κανενός. Είμαι αυτό που είμαι από μόνη μου. Συχνά βάζουμε τίτλους στις γυναίκες, ακόμη και μεταξύ μας. Έχω τη δική μου διαδρομή», τόνισε.



Κλείνοντας πρόσθεσε: «Ο σύντροφός μου και σύζυγός μου είναι ο Βασίλης, αλλά εγώ είμαι αυτή που είμαι».

