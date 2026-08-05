Τζόλης on fire: Ξανά βασικός για την Άρσεναλ, μοίρασε ασίστ και εντυπωσιάζει

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία που του δίνει ο Μικέλ Αρτέτα, αφήνοντας ξανά το αποτύπωμά του με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ξεκίνησε βασικός για δεύτερο συνεχόμενο φιλικό προετοιμασίας και, μετά το εντυπωσιακό γκολ που σημείωσε απέναντι στην Τζιρόνα, πρόσθεσε ακόμη μία θετική εμφάνιση στο ενεργητικό του, αυτή τη φορά απέναντι στην Μπέτις.

Στο 32ο λεπτό, ο Τζόλης εκτέλεσε με ακρίβεια κόρνερ, με τον Πιέρο Ινκαπιέ να παίρνει την κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας στον Έλληνα άσο ακόμη μία συμμετοχή σε γκολ.

Δείτε εδώ την ασίστ του Τζόλη