Uber: Eξαγοράζει τη «Delivery Hero» σε συμφωνία 12,7 δισ. ευρώ

Η αμερικανική Uber ανακοίνωσε συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την εξαγορά της γερμανικής Delivery Hero, σε μια κίνηση που ενισχύει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά διανομής φαγητού.

Βάσει της συμφωνίας, η Uber προσφέρει 41,50 ευρώ (47,60 δολάρια ΗΠΑ) ανά μετοχή της Delivery Hero, αποτιμώντας την εταιρεία με έδρα το Βερολίνο περίπου στα 12,7 δισ. ευρώ.

Πριν από τη συμφωνία, η Uber κατείχε ποσοστό λίγο κάτω από 25% της Delivery Hero, ενώ διέθετε και χρηματοοικονομικά εργαλεία που αντιστοιχούσαν σε επιπλέον ποσοστό περίπου 12%.

Η στρατηγική κίνηση της Uber στην παγκόσμια αγορά

Η συναλλαγή έγινε εφικτή μετά τη συμφωνία με την ολλανδική επενδυτική εταιρεία «Prosus», τον μεγαλύτερο μέτοχο της Delivery Hero, η οποία συμφώνησε να πωλήσει το μερίδιό της, που ανέρχεται σχεδόν στο 17%.

Η Delivery Hero, παρότι έχει αποχωρήσει από τη γερμανική αγορά μετά την πώληση της εγχώριας δραστηριότητάς της στην Just Eat Takeaway, παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους διανομής φαγητού παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία στην Ασία, τη νότια Ευρώπη, την Αραβική Χερσόνησο και την Αφρική.

Η Uber, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, διαθέτει ήδη την πλατφόρμα Uber Eats, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές αγορές διεθνώς, μεταξύ άλλων και σε γερμανικές πόλεις.