Βάλε ένα σφουγγάρι πιάτων στο πλυντήριο - Ο λόγος που το προτείνουν όλο και περισσότεροι

Το σφουγγάρι των πιάτων έχει πάψει να είναι αποκλειστικά εργαλείο για τον νεροχύτη. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα και σε άλλες δουλειές του σπιτιού, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να έχει πολλές, απρόσμενες χρήσεις. Πολλοί το αξιοποιούν πλέον και στο πλυντήριο ρούχων, ως ένα απλό αλλά πρακτικό κόλπο για το καθημερινό πλύσιμο. Η ιδέα είναι να τοποθετείται ένα καθαρό σφουγγάρι μέσα στον κάδο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, ώστε να συγκρατεί μικρά υπολείμματα από τα ρούχα.

Δες αν αυτό το κόλπο έχει πρακτική αξία και τι πρέπει να προσέχεις πριν το δοκιμάσεις.