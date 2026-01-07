Μην τα βάζεις ποτέ στο πλυντήριο: 6 αντικείμενα που φθείρουν σταδιακά τη συσκευή

«Ρίξ’ το κι αυτό μέσα, δεν πειράζει». Μια σκέψη που όλοι έχουμε κάνει, κρατώντας ένα ρούχο ή αντικείμενο που μάλλον χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Η Κιμ Ρομίν, υπεύθυνη επικοινωνίας της Tide, τονίζει ότι η αμέλεια σε βασικούς κανόνες χρήσης μπορεί να προκαλέσει ζημιές όχι μόνο στα ρούχα, αλλά και στο ίδιο το πλυντήριο. Όπως συμβαίνει με κάθε οικιακή συσκευή, υπάρχουν σαφή «πρέπει» και «μη» που καλό είναι να τηρούνται. Σύμφωνα με τη Ρομίν, ορισμένες λανθασμένες επιλογές στο πλύσιμο μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου.

Δες ποια είναι τα 6 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις στο πλυντήριο.