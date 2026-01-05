Γιατί δεν πρέπει να βάζεις το πλυντήριο ρούχων σε δύο συνεχόμενους κύκλους

Ένας σωρός από άπλυτα είναι μια γνώριμη εικόνα, ειδικά σε σπίτια με παιδιά. Η πιο συνηθισμένη λύση είναι τα διαδοχικά πλυντήρια, με τη συσκευή να δουλεύει δύο ή και τρεις φορές χωρίς διάλειμμα. Όμως αυτή η πρακτική μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μακροζωία του πλυντηρίου και να οδηγήσει σε πιο γρήγορη φθορά.

Δες τι μπορείς να κάνεις για να προστατεύσεις το πλυντήριό σου και να παρατείνεις τη διάρκεια ζωής του.