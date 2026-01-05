LIFE Σας είναι χρήσιμα

Γιατί δεν πρέπει να βάζεις το πλυντήριο ρούχων σε δύο συνεχόμενους κύκλους

Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που αυτή η συνήθεια μπορεί να φθείρει τη συσκευή περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι.

Pexels
Pexels
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένας σωρός από άπλυτα είναι μια γνώριμη εικόνα, ειδικά σε σπίτια με παιδιά. Η πιο συνηθισμένη λύση είναι τα διαδοχικά πλυντήρια, με τη συσκευή να δουλεύει δύο ή και τρεις φορές χωρίς διάλειμμα. Όμως αυτή η πρακτική μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μακροζωία του πλυντηρίου και να οδηγήσει σε πιο γρήγορη φθορά.

Δες τι μπορείς να κάνεις για να προστατεύσεις το πλυντήριό σου και να παρατείνεις τη διάρκεια ζωής του.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Σας είναι χρήσιμα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader