Μια φέτα λεμόνι στον σβηστό φούρνο: Τι προσφέρει και πότε αξίζει να το δοκιμάσεις

Ο φούρνος, ακόμα κι όταν παραμένει σβηστός για ημέρες, μπορεί να συγκεντρώνει λίπη, υγρασία και υπολείμματα τροφών, τα οποία με τον χρόνο δημιουργούν δυσάρεστες μυρωδιές. Αυτές συχνά επανεμφανίζονται με το πρώτο άναμμα, επηρεάζοντας την αίσθηση καθαριότητας της κουζίνας.

Σύμφωνα με ειδικούς στις φυσικές μεθόδους καθαρισμού, με ένα απλό και οικονομικό κόλπο για να βελτιωθεί τόσο η υγιεινή όσο και η οσμή του φούρνου. Μια φέτα λεμόνι στο εσωτερικό του, όσο αυτός είναι σβηστός λειτουργεί ως φυσικό αποσμητικό, βοηθώντας στην εξουδετέρωση των οσμών χωρίς χημικά.

Δες πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνεις και πώς να αξιοποιήσεις σωστά αυτό το απλό κόλπο στην κουζίνα σου.