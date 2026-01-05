Breaking news icon BREAKING
NEWS

Σε Red Code 5 Περιφέρειες - Θυελλώδεις άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές

LIFE Θέρμανση Σας είναι χρήσιμα

Να αφήνεις τη θέρμανση μόνιμα αναμμένη ή να την ανοίγεις μόνο όταν χρειάζεται;

Το αιώνιο δίλημμα για το αν συμφέρει περισσότερο η χαμηλή, συνεχής λειτουργία ή η χρήση της θέρμανσης μόνο τις ώρες που τη χρειάζεσαι.

Pixabay
Pixabay
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η θέρμανση πρέπει να μένει αναμμένη όλη μέρα σε χαμηλή ένταση για να μην «δουλεύει στο φουλ». Άλλοι επιμένουν πως έτσι απλώς αυξάνεται ο λογαριασμός. Ποια άποψη όμως στέκει πραγματικά και τι δείχνουν τα δεδομένα; Στην πράξη, για τα περισσότερα σπίτια, το να ανοίγεις και να κλείνεις τη θέρμανση όταν τη χρειάζεσαι αποδεικνύεται συνήθως πιο αποδοτικό και οικονομικό από το να τη διατηρείς μόνιμα σε χαμηλή θερμοκρασία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Δες γιατί συμβαίνει αυτό και ποια επιλογή ταιριάζει καλύτερα στις δικές σου ανάγκες.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Θέρμανση Σας είναι χρήσιμα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader