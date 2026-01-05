Να αφήνεις τη θέρμανση μόνιμα αναμμένη ή να την ανοίγεις μόνο όταν χρειάζεται;

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η θέρμανση πρέπει να μένει αναμμένη όλη μέρα σε χαμηλή ένταση για να μην «δουλεύει στο φουλ». Άλλοι επιμένουν πως έτσι απλώς αυξάνεται ο λογαριασμός. Ποια άποψη όμως στέκει πραγματικά και τι δείχνουν τα δεδομένα; Στην πράξη, για τα περισσότερα σπίτια, το να ανοίγεις και να κλείνεις τη θέρμανση όταν τη χρειάζεσαι αποδεικνύεται συνήθως πιο αποδοτικό και οικονομικό από το να τη διατηρείς μόνιμα σε χαμηλή θερμοκρασία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.



Δες γιατί συμβαίνει αυτό και ποια επιλογή ταιριάζει καλύτερα στις δικές σου ανάγκες.