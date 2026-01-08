Τι ακριβώς είναι το «τρικ» με το αλουμινόχαρτο στο πόμολο που σαρώνει στο TikTok

Η χρήση του αλουμινόχαρτου ως πρόχειρο μέτρο ασφάλειας για το σπίτι, έχει εξελιχθεί σε viral τάση στα social media, προκαλώντας συζητήσεις για το αν μπορεί πράγματι να προσφέρει προστασία. Το συγκεκριμένο «κόλπο» ξεκίνησε από πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram και διαδόθηκε γρήγορα, κυρίως επειδή εφαρμόζεται εύκολα και χωρίς κόστος. Η λογική του βασίζεται στον ήχο: όταν κάποιος προσπαθήσει να ανοίξει μια πόρτα με πόμολο τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο, το υλικό κάνει θόρυβο και λειτουργεί σαν ένας αυτοσχέδιος συναγερμός. Το χαρακτηριστικό κροτάλισμα μπορεί να ειδοποιήσει τον ένοικο, ιδιαίτερα τη νύχτα ή σε χώρους όπως τα ξενοδοχεία, ενώ ο ξαφνικός ήχος ίσως αποθαρρύνει έναν επίδοξο εισβολέα.

Δες αν αυτό το viral κόλπο λειτουργεί ή απλώς δημιουργεί ψευδή αίσθηση ασφάλειας.