Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Έχω συγχωρέσει μηνύματα που βρήκα σε σύντροφό μου - Είχα και εγώ μερίδιο ευθύνης»

Για σχέσεις, απιστίες και λάθη μίλησε η Βάλια Χατζηθεοδώρου στην διαδικτυακή εκπομπή «Θέλει Λάδι» στο YouTube και εξομολογήθηκε:

«Έχω συγχωρέσει μηνύματα που βρήκα σε σύντροφό μου. Είχα και εγώ μερίδιο ευθύνης, όχι στο γεγονός ότι έστειλε τα μηνύματα, αλλά είχα αφήσει τη σχέση οπότε το δέχτηκα κάπως έτσι. Δεν ήμουν οκ, με πλήγωσε, αλλά τον συγχώρησα.

Ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος εμπιστευόμουν πολύ, ήταν η μοναδική σχέση που έβαζα το χέρι μου στη φωτιά, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Έπεσα από τα σύννεφα. Μετά από αυτό τελείωσε γενικά η σχέση».

Αναφέρθηκε όμως και σε ακόμα εμπειρία από σχέση του παρελθόντος λέγοντας: «Από την άλλη, μου έχει τύχει πρώην σύντροφος μου να μου έχει κάνει τα χίλια μύρια και μετά να βγαίνει και να βρίζει αυτός εμένα. Και εγώ τον έβριζα βέβαια».