Βάνα Πεφάνη: «Μιλάω καλύτερα τα σκυλίσια, αλλά τη γατίσια νομίζω ότι την έχω κι εγώ σαν συμπεριφορά»

Η Βάνα Πεφάνη ήταν καλεσμένη του “Καλύτερα Αργά” στο Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα γι’ αυτό που της χαλάει τη διάθεση κάθε μέρα στην Αθήνα. «Το χειρότερο που συμβαίνει μες στη μέρα μου είναι η κίνηση. Το ότι ζω τη μισή μου ζωή μέσα στο αυτοκίνητο, για να πάω από τη μία δουλειά στην άλλη.

Στο αυτοκίνητο ακούω μουσική, σκέφτομαι πράγματα για την επόμενη δουλειά που πηγαίνω, βγάζω τα πράγματα από την προηγούμενη, λέω ξέχνα το τώρα αυτό, πας στο επόμενο, σκέψου κάτι άλλο, αλλά εκνευρίζομαι, με εκνευρίζει η κίνηση.

Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή οδηγός γιατί οδηγώ 28-29 χρόνια. Δεν έχω τρακάρει ποτέ και δεν έχω αφήσει και να με τρακάρουν. Είμαι γρήγορη. Βλέπω τα πάντα. Μπορεί να μιλάω ταυτόχρονα στους ανθρώπους και ξαφνικά σταματάω απότομα και μου λένε τι έγινε».

«Αντιλαμβάνομαι τις γάτες»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στα σκυλιά και στις γάτες που λατρεύει γιατί μπορεί και μιλά τη γλώσσα τους. «Συνεννοούμαι πολύ καλά με τα ζώα, ειδικά με τα σκυλιά και τις γάτες! Μιλάω καλύτερα τα σκυλίσια, αλλά τη γατίσια νομίζω ότι την έχω κι εγώ σαν συμπεριφορά, οπότε τις αντιλαμβάνομαι τις γάτες. Οπότε τις αντιλαμβάνομαι. Στη ζωή μου περισσότερο είχα σκυλιά, αλλά και τις γάτες τις λατρεύω. Η γάτα είναι λίγο σαν να μην την έχεις. Γι’ αυτό μου αρέσει».