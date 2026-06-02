Βαρουφάκης για Τσίπρα: «Εξευτελίζει όσους του έκαναν τη βρωμοδουλειά»

Στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, αναφέρθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης, εξαπολύοντας σκληρή κριτική τόσο για τις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, σχολίασε πως «το σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει δύο φορές», αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ υποστήριξε ότι η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε χωρίς σαφές πολιτικό στίγμα και πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα σχήμα που συγκροτήθηκε χωρίς συγκεκριμένο πολιτικό λόγο και σήμερα οδηγείται εκ νέου σε διάσπαση, καθώς, όπως είπε, ορισμένοι επιδιώκουν σύμπλευση με τον Τσίπρα.

Για τους υποστηρικτές της Νέας Αριστεράς σημείωσε: «Ήταν εγκλωβισμένοι σε έναν ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήταν πλέον αριστερός ούτε καν σοσιαλδημοκρατικός, μετά εγκλωβίστηκαν σε μια ΝΕΑΡ που δεν είχε λόγο ύπαρξης και τώρα είναι σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την Τετάρτη θα υπάρξει ανακοίνωση για το άνοιγμα των ψηφοδελτίων, ώστε να συμμετάσχουν «άνθρωποι που είναι πολιτικά άστεγοι», όπως είπε, αλλά και οργανώσεις που συμφωνούν σε βασικές προγραμματικές αρχές. «Εμείς εκλεχθήκαμε το 2019 με πρόγραμμα 7+1 σαν τα 7 θαύματα του κόσμου», είπε.

«Το όνομά του θα γραφτεί με πολύ μαύρα γράμματα στην ιστορία»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως «το να μην θέλει να είναι μαζί μου γιατί έχουμε χωρίσει πολιτικά το καταλαβαίνω. Το όνομά του θα γραφτεί με πολύ μαύρα γράμματα στην ιστορία. Μου κάνει αλγεινή εντύπωση η στάση του για αυτούς που έκαναν τη βρωμοδουλειά με το καρτέλ ενέργειας για να υλοποιήσουν μια πολιτική. Αυτούς τους έχει στον εξώστη και τους εξευτελίζει».

Αναφερόμενος στη διακήρυξη της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, σχολίασε σκωπτικά ότι «όταν λες πράγματα στα οποία συμφωνούν όλοι, στην πραγματικότητα δεν λες τίποτα. Θέλει να φτιάξει τον ΣΥΡΙΖΑ Του 17% χωρίς να λέει τίποτα. Είναι πρωθυπουργός που υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, θα πει κάτι γι' αυτό; Ο ίδιος ήταν ο λόγος που απέτυχαν τα πράγματα με τα κόμματα της Αριστεράς. Όταν ο ίδιος παίρνει εντολή με το δημοψήφισμα και μετά το ανατρέπει και το εφαρμόζει, είναι λογικό ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί. Είναι σα να έχεις μια επανάσταση, να έχεις τον Κολοκοτρώνη και είσαι έτοιμος να πάρει την Τριπολιτσά και αυτό να λέει "αυταπάτη"».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «τίναξε την μπάνκα στον αέρα και έστρωσε το χαλί στον Μητσοτάκη», ενώ σχολίασε και την πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας πως «έχει κοινό με τον Τσίπρα ότι λέει πράγματα χωρίς να λέει τίποτα. Να μας πει π.χ. τι σημαίνει η Ελλάδα χρειάζεται να επανακτήσει τις δημόσιες υποδομές. Θα κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ και την ενέργεια;».