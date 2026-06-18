LIFE Κωνσταντίνος Βασάλος Ευρυδίκη Βαλαβάνη Showbiz

Βασάλος για Βαλαβάνη: «Την αγαπώ γιατί ήμασταν έξι χρόνια μαζί. Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτήν»

Όπως παραδέχθηκε, αποφάσισαν να χωρίσουν γιατί ο καθένας ήθελε άλλα πράγματα στη ζωή του εκείνη την περίοδο.

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Φωτεινή Λασπά

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Ο Κωνσταντίνος Βασάλος μέσα από την διαδικτυακή του εκπομπή απάντησε σε ερωτήσεις που του έκαναν όσοι τον ακολουθούν στα social media και δεν δίστασε να απαντήσει και σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, με την οποία υπήρξαν ζευγάρι για έξι χρόνια.

«Μετά από έξι χρόνια ο καθένας διάλεξε μια άλλη πορεία που ήθελε. Χωρίσαμε ανώδυνα, χωρίς τσακωμούς, εντάσεις κτλ. Βγήκαμε, μιλήσαμε, τα είπαμε, καταλάβαμε ότι ο καθένας θέλει άλλα πράγματα στη ζωή του εκείνη την περίοδο και είπαμε να το αφήσουμε. Αλλά όλα καλά. Μιλάω ακόμα με την Ευρυδίκη. Την αγαπώ, γιατί έχει περάσει και από τη ζωή μου, ήμασταν έξι χρόνια μαζί. Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτήν. Αυτή από εμένα μπορεί να έχει».

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LIFE Κωνσταντίνος Βασάλος Ευρυδίκη Βαλαβάνη Showbiz

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