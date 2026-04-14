Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Με την ψυχοθεραπεία είπα ''όχι'' σε ανθρώπους που με εκμεταλλεύονταν»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στην εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή «Make Up Stories» θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια, μίλησε για το ξεκίνημά της στην δημοσιογραφία και την συμμετοχή της στο «Survivor» και το «Dancing With The Stars», αλλά και για την οικογενειακή ζωή με τον σύζυγό της Γρηγόρη Μόργκαν και τον καρπό του έρωτά τους.

«Είμαι τυχερή πάρα πολύ που έχω επιλέξει και με έχει επιλέξει ο Γρηγόρης στη ζωή του. Έχει καθαρά μάτια, καθαρή ψυχή. Νιώθω ασφάλεια μαζί του, πατάει στα πόδια του και ό,τι και αν συμβεί θα είναι εκεί και θα βρει τη λύση. Οπότε δεν φοβάμαι και δεν αγχώνομαι καθόλου, όσο είναι δίπλα μου» παραδέχθηκε.

Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε και με έκανε να έχω όρια στη ζωή μου και να λέω «όχι» σε ανθρώπους και καταστάσεις που με εκμεταλλεύονταν. Δεν είναι καθόλου ταμπού να ανακαλύπτουμε την ψυχή μας και να γιατρεύουμε ό,τι έχουμε μέσα μας. Με την ψυχοθεραπεία βρήκα την Ευρυδίκη και έμαθα να φροντίζω εμένα γιατί δεν με φρόντιζα. Φρόντιζα όλους τους γύρω μου εκτός από εμένα. Αυτό άλλαξε, βάζω προτεραιότητα εμένα πια».