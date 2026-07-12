Βαλαβάνη - Μόργκαν: Οι πρώτες εικόνες από τη βάφτιση του μικρού Ιάσονα

Μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση και χαμόγελα έζησαν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, καθώς βάφτισαν τον γιο τους, ο οποίος πήρε το όνομα Ιάσονας.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε παραθαλάσσιο εκκλησάκι στην Αρτέμιδα, παρουσία συγγενών και στενών φίλων του ζευγαριού, με τους δύο γονείς να επιλέγουν μια γιορτή που αντικατοπτρίζει απόλυτα τη φιλοσοφία ζωής τους: απλή, καλοκαιρινή και γεμάτη ζεστασιά.

Ο μικρός πήρε το όνομα Ιάσονας, ενώ νονά του είναι η Γωγώ Φαρμάκη. Οι πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον προσεγμένο στολισμό, με κυρίαρχα στοιχεία το κίτρινο χρώμα, τις λευκές ορτανσίες, το χαμομήλι και τα λουλούδια του αγρού.

Boho αισθητική με καλοκαιρινές πινελιές

Οι πρώτες εικόνες που έγιναν γνωστές από τη βάφτιση αποκαλύπτουν έναν χώρο διαμορφωμένο σε boho ύφος, με κυρίαρχες αποχρώσεις το λευκό και το κίτρινο.

Λευκές ορτανσίες, χαμομήλι και λουλούδια του αγρού συνέθεταν τον ανθοστολισμό, ενώ στα τραπέζια ξεχώριζαν εντυπωσιακές συνθέσεις με λεμόνια, που χάριζαν μια έντονη μεσογειακή νότα στη διακόσμηση.

Ξεχωριστή θέση είχε και το σημείο των φωτογραφιών, όπου στήθηκε μια ριγέ κατασκευή στις αποχρώσεις του κίτρινου, με φωτεινή επιγραφή νέον που έγραφε στα αγγλικά το όνομα του μικρού, «Jason», προσελκύοντας τα βλέμματα των καλεσμένων.

Οι μικρές λεπτομέρειες που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Το ζευγάρι έδωσε ιδιαίτερη σημασία και στις λεπτομέρειες της δεξίωσης. Κάθε καλεσμένος βρήκε στη θέση του ένα αμυγδαλωτό μακαρόν, ενώ οι μπομπονιέρες ήταν λιτές, τούλινες και απόλυτα εναρμονισμένες με τη φυσική αισθητική της εκδήλωσης.

Νονά του μικρού Ιάσονα ήταν η Γωγώ Φαρμάκη, η οποία, κρατούσε στα χέρια της τη διακριτική μπομπονιέρα του μυστηρίου.

Μετά την τελετή, ακολούθησε φαγητό σε παραλιακό μαγαζί με χαλαρή διάθεση, όπως ακριβώς είχαν ονειρευτεί η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, έχοντας δίπλα τους τους ανθρώπους που αγαπούν περισσότερο.